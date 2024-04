Wilfred Genee weigert tafelgast: 'In geen honderd jaar dat zij aanschuift'

Fidan Ekiz mag van Wilfred Genee nooit aanschuiven bij Vandaag Inside. Dat onthulde Johan Derksen in de aflevering van woensdagavond. Het zou allemaal te wijten zijn aan een aanvaring die Ekiz en Genee jaren geleden hebben gehad.

“Er zijn best wel wat mensen die zijn gesneuveld aan deze tafel”, begint Genee in Vandaag Inside. “Ik denk aan Sander Schimmelpenninck.” Derksen denkt dat de presentator dat aan zichzelf te wijten heeft. “Die heeft zichzelf laten sneuvelen”, haakt hij erop in. “Als hij onze doelgroep als domoren neerzet, dan moet je hier niet gaan zitten.” Ook de naam van Stella Bergsma wordt genoemd als iemand die het niet heeft gered in het programma.

Vervolgens noemt Derksen de naam van Ekiz. “Maar die heeft nog nooit gezeten bij ons”, reageert Genee hierop. Tafelgast en ex-man van Ekiz Wierd Duk vraagt zich af of ze nog steeds niet mag komen, waarop Derksen antwoordt dat Genee dat niet wil. “Absoluut niet nee”, beaamt Genee. “In geen honderd jaar!”

Aan de basis van deze felle uitspraken ligt de aanvaring die Genee in de zomer van 2020 had met Ekiz. De presentator schoof aan bij de talkshow Op1 en werd daar bevraagd naar de ‘zwarte pieten’-grap die Derksen had gemaakt. Genee had de grap publiekelijk afgekeurd, maar Ekiz vond dat hij zijn collega had moeten steunen, waarna het tweetal het met elkaar aan de stok kreeg. Volgens Mediacourant ging Genee destijds ook na de uitzending nog flink tekeer tegen Ekiz.

