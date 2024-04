'Ontzettend laf' Vandaag Inside stevig aangepakt: 'Dán durven ze opeens'

Vandaag Inside krijgt stevige kritiek van Angela de Jong, vanwege de manier waarop afgelopen week werd omgegaan met Merel Ek. De politiek verslaggever van SBS werd in de uitzending van afgelopen maandag onder meer 'een blaag' genoemd door Johan Derksen, nadat zij vrijdag had aangegeven dat ze de hele week 'met een knoop in haar maag had rondgelopen' naar aanleiding van de uitspraken van Derksen over Kamerlid Habtamu de Hoop.

Derksen veroorzaakte vorige week maandag de zoveelste VI-rel met zijn uitspraken over De Hoop, die door velen als racistisch werden betiteld. Ek zat destijds als bargast in de talkshow, maar zei er op dat moment niets van. Vrijdag keerde de politiek verslaggever voor het eerst na de bewuste uitzending terug in de studio, waarna ze live in de uitzending clashte met René van der Gijp. Derksen meldde daarna dat hij het 'verdomde' zijn excuses te maken voor zijn uitlatingen, aangezien hij zijn opmerkingen niet racistisch bedoeld had.

Artikel gaat verder onder video

Maandag, zonder Ek in de studio, haalde Derksen vervolgens alsnog stevig uit naar de politiek verslaggever. "Ze zat met een knoop in haar maag en ze had de hele week niet geslapen. Dat vind ik niet de kracht van het programma, maar het geleuter van een blaag. Onvolwassen reactie", sprak De Snor toen.

Angela de Jong, televisierecensente en columniste van het Algemeen Dagblad, zegt in de AD Media Podcast 'echt naar' te zijn geworden van de manier waarop Ek maandag werd 'weggezet'. "Als er iemand kritiek heeft aan die tafel, en die uit dat op dat moment, dan gaan ze er nog wel een beetje redelijk mee om. Maar de dag erna kun je erop wachten dat je de volle laag krijgt. Altijd als diegene niet meer aan tafel zit, dan durven ze opeens. En dat vind ik zó ontzettend laf." De Jong ziet bovendien een patroon: "Het geldt altijd voor jonge mensen, en het geldt altijd voor vrouwen. Daar word ik ook wel een beetje zat van, dat zijn degenen die ze dan aanpakken. Dat vind ik echt laf."

"Het is het programma waar je zogenaamd alles mag zeggen, behalve tegen Johan Derksen. Dan mag je niet alles zeggen. Je mag inderdaad zeggen dat je het met hem eens bent, maar je mag vooral niet zeggen dat je een eigen mening hebt en dat je het niet met Opa Derksen eens bent", besluit De Jong het onderwerp.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Gijp keert zich tegen twee vaste gasten Vandaag Inside: 'Ik ben allergisch voor ze'

René van der Gijp stoort zich aan twee gasten die regelmatig te zien zijn bij Vandaag Inside.