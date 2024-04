Van der Gijp clasht met bargast Vandaag Inside: 'Was lekker thuisgebleven, op de bank liggen'

René van der Gijp begrijpt niet waarom bargast Merel Ek vrijdagavond opnieuw aanschuift in Vandaag Inside. De politiek verslaggever van SBS was maandag ook te gast in de uitzending waarin Johan Derksen zijn veelbesproken uitspraak over Kamerlid Habtamu de Hoop deed, en geeft vier dagen later aan dat ze er de hele week last van heeft gehad dat ze daar niet direct op reageerde.

Aan het begin van de vrijdaguitzending krijgt tafelgast Hélène Hendriks de vraag hoe zij de afgelopen week heeft ervaren. "Jeetje, dat vragen jullie aan iedere gast die hier komt zitten", begint de presentatrice. "Ik vond het een groot verbaal ongeluk en laat ik het zo zeggen: als het mij was overkomen dat ik onbedoeld een uitspraak heb gedaan die racistisch is, dan had ik ruimhartig mijn excuses aangeboden. Maar een ander doet het anders."

Presentator Wilfred Genee verlegt de aandacht daarop naar Ek, die in zijn woorden 'een beetje op haar stoel zit te wippen'. "Ik was erbij natuurlijk, ik voel me wel kut", reageert een zichtbaar aangedane Ek daarop. "In tegenstelling tot jullie zat ik die avond wél met een knoop in mijn maag in de auto, dat ik dacht: oef, dit was niet ok. Ik had in moeten grijpen, ik had er on the spot wat van moeten zeggen. Dat heb ik niet gedaan, terwijl ik normaal gesproken niet echt schroom om Johan tegen te spreken. Dus daar baalde ik heel erg van, de hele week sowieso."

Daarop wordt Ek onderbroken door Van der Gijp: "Ben je er de hele week al kapot van? Jezus meid, dat je nog gekomen bent vanavond. Was lekker thuis gebleven, op de bank liggen", zegt de oud-voetballer ongelovig. Ek zegt dat dat niet kon: "Ik heb gewoon gewerkt", waarop Van der Gijp een niet overtuigd klinkend "Oh ja" laat horen.

"Iedereen raadt mij vaderlijk aan om sorry te zeggen, nou, laat ik je uit de droom helpen", reageert Derksen vervolgens zelf. "Ik heb het niet racistisch bedoeld, dus ik kan geen sorry zeggen en ik verdom het ook." Ek is het daar niet mee eens en komt met een vergelijking: "Als jij op mijn teen gaat staan, dan zeg jij dus geen sorry", waarop Derksen reageert: "Jawel... dat wel. Maar iedereen probeert me nu een racistische opmerking aan te smeren. En dat mag hoor, want als mensen dat racistisch vinden, dan moeten ze dat gewoon zeggen. En helaas zijn er heel veel in Nederland die dat vinden. Maar: ik heb het niet zo bedoeld, dus ik kan er ook geen excuses voor maken."

