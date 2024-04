Johan Derksen haalt hard uit nadat hij gast 'als een blaag ziet leuteren' in uitzending Vandaag Inside

Johan Derksen heeft maandagavond uitgehaald naar Merel Ek. De journaliste van SBS6 kon zich niet vinden in de uitspraken van De Snor over politicus Habtamu de Hoop. Derksen vond de reactie van Ek alles behalve volwassen, zo geeft hij maandagavond aan.

"Ze zat met een knoop in haar maag en ze had de hele week niet geslapen. Dat vind ik niet de kracht van het programma, maar het geleuter van een blaag. Onvolwassen reactie", stelt Derksen maandagavond. De Snor vindt dat Ek hem niet moet heropvoeden. Wilfred Genee laat in de uitzending overduidelijk blijken dat hij het niet eens is met zijn collega van Vandaag Inside, maar besloot uiteindelijk niet de discussie verder te laten escaleren.

Artikel gaat verder onder video

Ek was aanwezig bij de uitzending waarin Derksen een vermeende racistische opmerking maakte richting De Hoop, maar zei er op dat moment niets van. Daar had de journaliste uit Hoogeveen spijt van, zo gaf ze achteraf aan: "Ik was erbij natuurlijk. Ik voelde me wel kut. In tegenstelling tot jullie zat ik die avond wél met een knoop in mijn maag in de auto", zei Ek. Derksen vindt de reactie van zijn collega van SBS zwaar overdreven.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Mark Rutte overweegt om opvallende reden niet meer naar Vandaag Inside te gaan





Demissionair premier Mark Rutte overweegt om niet meer naar Vandaag Inside te gaan.