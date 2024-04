Van der Gijp gaat helemaal stuk om naam van Eredivisiespeler: ‘Heet hij zo? Hahaha!’

René van der Gijp is geen fan van de selectie van sc Heerenveen. Tijdens de KieftJansenEgmondGijp-podcast wordt de (hoogstwaarschijnlijke) overgang van Robin van Persie naar de Friezen besproken, maar Gijp is van mening dat het spelersmateriaal niet bepaald indrukwekkend is. Bij de naam van één selectiespeler schiet de analist keihard in de lach.

“Thom Haye, Sven van Beek… Daar zit niet veel rek in…”, begint de voormalig voetballer. “Er zit niet zoveel rek in die selectie. Stel ze doen die linksbuiten (Osame Sahraoui, red.), wat ik overigens nog wel een aardige speler vind, nog weg omdat ze toch ieder jaar geld nodig hebben, houden ze niet veel over”, gaat hij verder.

“Dan heb je die lange nog. (Pelle, red.) Van Amersfoort? Heet hij Van Amersfoort? Die spits? Hahaha”, barst Gijp vervolgens in lachen uit. “Hahaha, die lange! Nee… er zit niet zoveel rek in die selectie”, eindigt de analist. Van Amersfoort kent overigens geen onaardig seizoen bij Heerenveen. In dertig officiële wedstrijden maakte de spits annex middenvelder dertien doelpunten.

