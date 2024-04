SC Heerenveen twijfelde tussen Steijn, Kruys en Van Persie, maar heeft nieuwe trainer binnen

Robin van Persie wordt de nieuwe hoofdtrainer van SC Heerenveen, zo heeft Chris Woerts maandagochtend bekendgemaakt op X. Volgens de sportmarketeer is het definitief dat de jeugdtrainer van Feyenoord in de zomer in het Abe Lenstra Stadion de opvolger wordt van Kees van Wonderen. Inmiddels heeft het Algemeen Dagblad het nieuws bevestigd.

Van Persie wordt met Maurice Steijn en Rick Kruys al langere tijd gelinkt aan een overstap naar sc Heerenveen, dat zorgvuldig en met geduld te werk is gegaan in de zoektocht naar een nieuwe trainer. Nu is de kogel de kerk, zo meldt Woerts althans. De gast van Vandaag Inside schrijft maandagochtend op sociale media dat Van Persie vanaf de zomer aan de slag zal gaan in Friesland, waar hij zijn eerste avontuur als hoofdtrainer aan zal gaan.

Artikel gaat verder onder video

Het is een tegenvaller voor Feyenoord, want de Rotterdammers hadden Van Persie graag behouden bij de club. Door Rafael van der Vaart werd Van Persie zondagavond nog gelinkt aan het hoofdtrainerschap bij Feyenoord door het vertrek van Arne Slot, maar dat zal volgens Woerts niet gebeuren. De oud-spits van Feyenoord en Arsenal gaat volgens de sportmarketeer spoedig tekenen in Friesland.

Mikos Gouka, Feyenoord-watcher voor het Algemeen Dagblad, heeft het nieuws van Woerts bevestigd. Van Persie heeft volgens hem een aanbod van Feyenoord als jeugdtrainer naast zich neergelegd, omdat hij ervaring als hoofdtrainer in de Eredivisie wil opdoen. Hij tekent voor twee jaar bij sc Heerenveen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kandidaat dient zich aan bij Feyenoord: 'Het zou een mooie bekroning zijn op mijn werk'

Het contract van Pascal Bosschaart bij Feyenoord loopt nog een jaar door en hij zou graag een functie krijgen in de technische staf van de Rotterdammers.