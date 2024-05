Kieft oppert pikante Ajax-transfer: ‘Die kunnen wel wat gebruiken’

Wim Kieft is van mening dat FC Twente-middenvelder een goede versterking zou zijn voor Ajax, zo vertelt hij aan tafel bij Veronica Offside. Het zou een pikante transfer zijn, aangezien vader Maurice Steijn eerder dit seizoen is ontslagen bij de Amsterdammers.

Dick Advocaat is lovend over de pas 22-jarige Steijn, die vooralsnog zeventien keer trefzeker was in de Eredivisie. “Ik vind het trouwens wel geweldig voor Steijn”, begint de voormalig Oranje-bondscoach. “Dat is zo'n fanatieke jongen. Toen hij van ADO naar FC Twente ging, had iedereen grote twijfels. Bij ADO scoorde hij aan de lopende band en bij Twente doet hij dat ook. Of hij hogerop kan? Dat denk ik wel. Als je goals kunt maken, kan je overal terecht."

Presentator Wilfred Genee vraagt zich vervolgens af of Feyenoord de jonge Steijn moet polsen. "Dat weet ik niet", reageert Advocaat. "Ik vind het een uitstekende tweede spits en hij weet hoe hij goals moet maken, maar dat moet Feyenoord zelf bepalen, of ze het nodig hebben. Stengs staat normaal op die positie en dit is een heel ander type. Steijn is veel doelgerichter.”

Kieft vindt Ajax wel een interesse bestemming voor Steijn. “Die kunnen ook wel wat gebruiken, heb ik de indruk. Ook op die plek, natuurlijk", zegt hij. Het zou, gezien de rommelige periode van vader Maurice in Amsterdam, een bijzondere transfer zijn.

