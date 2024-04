Go Ahead Eagles wint rechtszaak van FC Utrecht en krijgt flinke geldsom

Go Ahead Eagles heeft de rechtszaak van FC Utrecht gewonnen. , die afgelopen zomer van FC Utrecht naar SC Heerenveen ging, heeft de ploeg uit Deventer een flinke zak met geld opgeleverd, zo meldt De Stentor. Het bedrag dat Go Ahead Eagles buitmaakt door de verhuizing van Brouwers kan oplopen tot 1,25 miljoen euro, wat enorm veel is voor een club als Kowet.

Maar waarom moest dit uitgevochten worden in een rechtszaak? In 2022 ging de middenvelder voor 750.000 euro van Go Ahead Eagles naar FC Utrecht. De clubs hebben een afspraak gemaakt over het doorverkooppercentage van de transfer. De club uit Overijssel kreeg de eerste 500.000 euro, en zou daarbij aan het restant van de transfer nog 12,5 procent overhouden.

De transfer van Brouwers naar Heerenveen verliep niet op alledaagse wijze, want de Friezen huurde de 25-jarige rechtspoot in eerste instantie. Aan de hand van bonussen ging er geld naar FC Utrecht. Voor elke vijf partijen die Brouwers op het veld stond, kreeg de ploeg uit de Domstad 130.000 euro. Bij Go Ahead Eagles dachten ze dat die bonussen voor hen bedoeld waren, dus stuurden zij een factuur van 130.000 euro in oktober, maar FC Utrecht wilde deze rekening niet betalen.

“Hierdoor is het onjuist om de doorverkoop van Go Ahead te berekenen op grond van wedstrijdbonussen”, mailde Utrecht één dag later na de factuur op de deurmat te hebben gekregen. Eagles stapte naar de rechter, en zij werden in het gelijk gesteld. De Deventernaren krijgen in ieder geval dus 500.000 euro, maar het zou dus nog meer kunnen krijgen.

