Borst haalt uit naar Eredivisie-trainer: 'Hoe ouder hij wordt, hoe onsportiever hij zich gedraagt'

Hugo Borst heeft zich afgelopen zondag enorm gestoord aan het gedrag van FC Utrecht-trainer Ron Jans. In zijn column in het Algemeen Dagblad stelt de journalist dat van de 'vroeger zo leuke, frisse coach' inmiddels 'het beeld oprijst' van een 'uitgezakte, vaak verongelijkte boomer op weg naar zijn pensioen'.

Jans ging zondag met zijn ploeg op bezoek in De Kuip, waar FC Utrecht een 0-2 voorsprong tegen Feyenoord niet wist vast te houden en uiteindelijk met 4-2 aan de broek kreeg. De nestor van de Eredivisie-trainers baarde in Rotterdam onder meer opzien door vlak voor rust richting vierde official Clay Ruperti te suggereren dat scheidsrechter Allard Lindhout werd beïnvloed door 'het Kuip-effect'. Na afloop van de wedstrijd bleek die gedachte in gesprek met NOS-verslaggever Joep Schreuder nog altijd bij Jans te leven.

Pontus Pilatus

Nadat hij zijn column begint met een compliment over de muzieksmaak van Jans, gaat Borst volledig los op het gedrag van de oefenmeester: "Hij is getransformeerd in een eeuwig verongelijkte trainer", concludeert Borst over de oud-trainer van onder meer FC Groningen, sc Heerenveen en PEC Zwolle. "Op eerste paasdag leek hij Pontius Pilatus wel. Wat zou hij scheids Linthorst graag kruisigen. Dat ene gebaartje, arm in de lucht en met een denkbeeldige kaart wapperend tussen duim en wijsvingers – bah. Vragen om een kaart, het past hier totaal niet. We zijn in Nederland niet gediend van fopduiken en andere matennaaierij. Dat laten we lekker over aan Brazilianen, of dichter bij huis de Portugezen", schrijft de columnist.

Van Morrison

In het bewuste gesprek met Schreuder stelde Jans dat scheidsrechters 'altijd beïnvloed worden'. Borst noemt die uitspraak 'verbijsterend in gevoelige, polemische tijden': "Ron doet aan dat beïnvloeden gewoon grif mee. Alsof het een spel is." Hij onderschrijft dan ook dat de hoop van Langs de Lijn-analist Gert-Jan Verbeek dat de vrouw van de Jans, Marjo, haar man op zijn gedrag zal aanspreken: "Hopelijk durft ze het idiote gedrag van haar man aan te kaarten. Zegt ze dat hij die inktzwarte kant heus niet elke week hoeft uit te venten. Tenzij hij te boek wil staan als pakweg Van Morrison, de geweldige muzikant die vanwege zijn gesnauw doorgaat voor de grootste hork van Noord-Ierland", besluit Borst.

