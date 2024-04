Joep Schreuder confronteert boze Ron Jans: 'Ben je inmiddels rustig, hou jij je in?'

NOS-verslaggever Joep Schreuder zag FC Utrecht-trainer Ron Jans langs de zijlijn regelmatig reageren op beslissingen van de arbitrage in de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht. De trainer van FC Utrecht werd door ESPN een aantal keer in beeld gebracht toen hij zich tegenover vierde official Clay Ruperti opwond over beslissingen van Allard Lindhout, wat Schreuder ook opviel. Hij legde het na afloop van het duel aan Jans voor.

"Ik vond je wel wat boos langs de zijlijn, richting de scheidsrechter, Geertruida had geel moeten krijgen. Ben je inmiddels rustig of houd jij je in?", vraagt Schreuder na afloop van de verloren wedstrijd tegen Feyenoord (4-2) aan de coach van de Utrechters: "Ik kom hier al zo lang als voetballer, ook uit bij Ajax en PSV... Scheidsrechters zijn mensen en worden ook beïnvloed door situaties", legt Jans uit. "Ze worden wel geïmponeerd, dat is altijd al zo geweest", vindt Jans, die dat zondag ook merkte bij scheidsrechter Lindhout, zo liet hij blijken tijdens de wedstrijd.

Artikel gaat verder onder video

De trainer van de Domstedelingen vervolgt: "Dan moet je zorgen dat je een topclub wordt, hè Dat zijn wij nog niet, maar dat heeft deze wedstrijd niet beslist", geeft Jans aan. "Het is wel een feit, dat is al jaren zo", zegt Jans tot slot over arbiters die onder de indruk raken van de ambiance in stadions van grotere clubs in de Eredivisie.

