Jans bevestigt: FC Utrecht raakt na transferdeadline nóg een speler kwijt

FC Utrecht staat een dag na het verstrijken van de Nederlandse deadline voor nog een uitgaande transfer, zo bevestigt trainer Ron Jans. De Domstedelingen nemen afscheid van middenvelder , die in de voorbije maanden genoegen moest nemen met een bijrol en hard op weg is naar Singapore.

Ramselaar beleefde een kleine tien jaar geleden een stormachtige doorbraak in het eerste elftal van FC Utrecht, wat in de zomer van 2016 leidde tot een fraaie transfer naar PSV, dat bijna vijf miljoen euro voor hem neertelde. Later dat jaar mocht hij zelfs debuteren in het Nederlands elftal, waarvoor hij uiteindelijk tot drie wedstrijden zou komen. Daarna werd zijn rol in Eindhoven steeds kleiner, waarna Utrecht de verloren zoon in 2019 weer in de armen sloot.

Artikel gaat verder onder video

Dit seizoen kwam Ramselaar tot elf Eredivisiewedstrijden namens de club, waarvan slechts drie als basisspeler. In december maakte hij tegen Go Ahead Eagles zijn voorlopig enige doelpunt van het seizoen; Utrecht won mede dankzij die treffer met 0-2 in Deventer. Inmiddels staat de aanvallende middenvelder dus voor een tweede vertrek: "Er was interesse uit Singapore en Bart zei dat hij dit heel graag wilde. Wij denken dat we sowieso genoeg alternatieven hebben. Als voetballer en persoon past hij wel bij mij, maar dan laat je hem gaan", zegt Jans op de clubsite. "Het is nog niet helemaal afgerond maar de verwachting is dat Bart weggaat", besluit de oefenmeester.

Het Algemeen Dagblad bevestigt de woorden van Jans en meldt dat de club waar Ramselaar naar toegaat 'naar verluidt' Lion City Sailors betreft. Bij die club staat in de persoon van Richairo Zivkovic (27) nóg een speler met een verleden in Utrecht onder contract. De club uit de Singapore Premier League nam het voormalig toptalent van FC Groningen, dat later onder meer bij Ajax onder contract stond, afgelopen zomer over van FC Emmen.