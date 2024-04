Leverkusen komt weer in laatste seconde langszij en breidt ongeslagen reeks uit tegen Stuttgart

Bayer Leverkusen is zaterdag tegen VfB Stuttgart ternauwernood ongeslagen gebleven. In eigen huis kwamen Die Werkself vlak na rust op een 0-2 achterstand, maar in de allerlaatste minuut werd de gelijkmaker weer binnengeschoten: 2-2. Daardoor blijft Leverkusen nog altijd ongeslagen in alle competities.

Leverkusen begon de 31ste speelronde van de Bundesliga als kampioen, maar had nog genoeg om voor te spelen. De ploeg van Xabi Alonso had dit seizoen namelijk nog geen duel verloren, een reeks die tegen Stuttgart doorgezet moest worden. In de eerste helft leek er niet zo heel veel aan de hand voor Leverkusen. De uitploeg had weliswaar het merendeel van de bal, maar de kansen waren voor de kersverse landskampioen.

In de tweede helft was het toch Stuttgart dat de voorsprong pakte. Twee minuten na rust zette Chris Führich zijn ploeg op 0-1, terwijl de 0-2 van Deniz Undav tien minuten later volgde. Drie minuten daarna liet Serhou Guirassy het na om de wedstrijd in het slot te gooien. De spits kreeg een vrije schietkans van de rand van de zestien, maar schoof deze net naast. Leverkusen moest zodoende een achterstand van twee doelpunten goedmaken om ongeslagen te blijven, iets waar de club in 2017 voor het laatst in slaagde.

Hoewel Leverkusen in het tweede bedrijf totaal nog niet in de wedstrijd zat, wisten Die Werkself zo’n vijf minuten na de 0-2 de spanning terug in de wedstrijd te brengen. Vanaf de rand van het strafschopgebied was het Amine Adli die de bal precies in de hoek wist te plaatsen. Ongeveer een kwartier voor tijd dacht de thuisploeg de achterstand ongedaan gemaakt te hebben. Uit een vrije trap die werd teruggekopt door Edmond Tapsoba wist Odilon Kossounou raak te schieten, maar Tapsoba stond buitenspel.

Om een nederlaag te voorkomen besloot Alonso met Florian Wirtz en Victor Boniface het zware geschut in te brengen, wat in de slotseconde effect opleverde. In de zevende minuut van de blessuretijd sneed Wirtz een vrije trap scherp aan, die bleef hangen in de doelmond en overtuigend werd binnengeschoten door Robert Andrich. Daarmee redde hij zijn ploeg en blijft de ongeslagen droom in leven.