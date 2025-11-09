Live voetbal 9

Sky Sports: Paul Simonis ontslagen door VfL Wolfsburg

9 november 2025, 15:23   Bijgewerkt: 15:33

VfL Wolfsburg heeft per direct afscheid genomen van Paul Simonis. Dat meldt Sky Sports-journalist Florian Plettenberg.

Volgens Plettenberg is Simonis de afgelopen uren door de clubleiding op de hoogte gebracht van het besluit. Het ontslag van de 40-jarige trainer hing al enige tijd in de lucht, aangezien Wolfsburg teleurstellend presteert in de Bundesliga. De ploeg van Simonis won slechts één van de laatste negen wedstrijden en staat op een veertiende plaats in de Bundesliga.

Na de 2-1 nederlaag van vrijdagavond op bezoek bij Werder Bremen wisten Duitse media het vrijwel zeker. “De wedstrijd tegen Werder Bremen was een finale voor Simonis. Een finale met een slechte afloop. Dit moet wel einde verhaal zijn,” schreef BILD zaterdag.

De berichten lijken nu bevestigd te worden. De club zelf heeft het ontslag van de voormalig Go Ahead Eagles-trainer nog niet officieel gemeld, maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd.

descheids
632 Reacties
52 Dagen lid
959 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Op naar Ajax dan maar.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.561 Reacties
1.140 Dagen lid
18.903 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het succes van Go Ahead lijkt hem achteraf meer te zitten in de stabiliteit van de club en de winnaarsmentaliteit van de spelers dan de trainer.

dilima1966
2.752 Reacties
881 Dagen lid
15.601 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ook hij niet naar ajax halen bij ajax moet een ervaren trainer voor de groep staan voor assistent trainer is hij prima bij ajax of hij is denk ik beter geschikt voor jong ajax Willem Weijs gaat het ook niet brengen voor jong ajax zie ik liever Simonis daar als trainer

Marc Overtwix
82 Reacties
1 Dag lid
97 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Voetballen tegen degradatie is ook anders dan trainer zijn van een ploeg die in het midden prima zit.

Arena
1.377 Reacties
90 Dagen lid
3.128 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat mij betreft geen kandidaat voor Ajax. Die man overstijgt weliswaar het niveau van Heitinga, maar dan houdt het wel zo'n beetje op. Dan kun je net zo goed Grim laten staan.

Measurement pixel