VfL Wolfsburg heeft per direct afscheid genomen van Paul Simonis. Dat meldt Sky Sports-journalist Florian Plettenberg.

Volgens Plettenberg is Simonis de afgelopen uren door de clubleiding op de hoogte gebracht van het besluit. Het ontslag van de 40-jarige trainer hing al enige tijd in de lucht, aangezien Wolfsburg teleurstellend presteert in de Bundesliga. De ploeg van Simonis won slechts één van de laatste negen wedstrijden en staat op een veertiende plaats in de Bundesliga.

Na de 2-1 nederlaag van vrijdagavond op bezoek bij Werder Bremen wisten Duitse media het vrijwel zeker. “De wedstrijd tegen Werder Bremen was een finale voor Simonis. Een finale met een slechte afloop. Dit moet wel einde verhaal zijn,” schreef BILD zaterdag.

De berichten lijken nu bevestigd te worden. De club zelf heeft het ontslag van de voormalig Go Ahead Eagles-trainer nog niet officieel gemeld, maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd.