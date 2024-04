NEC-coach Rogier Meijer geniet met volle teugen van puntenverlies Ajax: 'Dat geeft ons extra energie'

Het gelijkspel tussen Ajax en Excelsior kon NEC-coach Rogier Meijer absoluut wel bekoren. NEC is een directe concurrent van de Amsterdamse grootmacht, en de coach was daarom maar al te blij dat Ajax niet won in de Johan Cruijff ArenA. Zondagmiddag om 12.15 uur staat NEC – AZ op het programma in de Eredivisie. Meijer geeft zijn bevindingen over de belangrijke wedstrijd met oog op de play-offs.

Excelsior stond donderdag zelfs 1-2 voor bij Ajax, maar uiteindelijk eindigde de wedstrijd in een 2-2 gelijkspel. NEC is blij met de twee verliespunten van Ajax. “Dat zien we graag, uiteraard”, wordt Meijer door Voetbal International opgetekend. “Als Ajax niet wint, blijft het verschil klein. Sterker nog: als we van AZ winnen, gaan we over Ajax heen. Dat geeft ons extra energie.”

De vorige wedstrijd van NEC was de bekerfinale in De Kuip tegen Feyenoord. Ondanks dat NEC lang mee kon komen met Feyenoord, wonnen de Rotterdammers met 1-0 door een doelpunt van Igor Paixão. “Ik heb de nederlaag een plekje kunnen geven. De dag erna was het enorm zuur, maar daarna ga je ook vrij snel door naar wat eraan zit te komen. Dat hoort er ook bij”, legt Meijer uit.

De bekerfinale heeft geen verdere invloed op de wedstrijd tegen AZ, zo zegt de coach van NEC. “We hebben een periode toegewerkt naar een enorm belangrijke wedstrijd. Dan is het ook lekker om fris te worden. Als we hadden gewonnen, hadden we hetzelfde gedaan. We hebben de bekerfinale nog een keer besproken, daarna ging het vizier op AZ.”

