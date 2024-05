Waarom keek de VAR niet naar de goal van De Ligt in de halve finale van de Champions League?

dacht woensdagavond diep in blessuretijd een verlenging af te dwingen in de halve finale van de Champions League tegen Real Madrid, maar zag zijn goal afgekeurd worden. De verbazing bij Bayern München was groot toen bleek dat de VAR niet naar het moment had gekeken.

In de dertiende minuut van de blessuretijd speelde Joshua Kimmich een diepe bal richting Noussair Mazraoui. Die bal werd weggekopt door Ferland Mendy, waarna Thomas Müller kon oppikken en de bal aan De Ligt gaf, die binnenschoot. Bayern München hoefde alleen niet juichen, want scheidsrechter Szymon Marciniak had namelijk al gefloten voor buitenspel voordat Müller aan de bal kwam. Op de beelden lijkt het twijfelachtig of Mazraoui buitenspel stond, waardoor het vreemd is dat de VAR niet naar het moment heeft gekeken.

Artikel gaat verder onder video

Dat de VAR niet naar het moment heeft gekeken, heeft een reden. Zodra de assistent zijn vlag omhoog steekt, zal de scheidsrechter fluiten en wordt een eventuele goal na het vlagsignaal als niet gebeurd beschouwd. Daarom hebben de officials de mogelijkheid om te wachten met vlaggen en fluiten. De International Football Association Board (IFAB) schrijft dat “het uitstellen van vlaggen/fluiten alleen is toegestaan in een aanvallende situatie waarin het zeer duidelijk is dat een speler een goal gaat maken of vrij richting het strafschopgebied van de tegenstander kan lopen”. Doordat de assistent-scheidsrechter geen gebruik heeft gemaakt van deze regel, was het spel niet meer gaande tijdens de goal van De Ligt en was het voor de VAR dus niet mogelijk hier alsnog in te grijpen.

