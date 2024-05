Mbappé neemt beslissing over toekomst: steraanvaller vertrekt bij PSG

vertrekt na dit seizoen bij Paris Saint-Germain. De Franse superster kondigt zijn vertrek aan in een videoboodschap die hij op social media plaatste. Mbappé werd de laatste maanden meermaals in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid.

Mbappé maakte in de zomer van 2018 de overstap van AS Monaco naar Paris Saint-Germain. Daar groeide hij uit tot een absolute wereldster. De 25-jarige aanvaller speelde tot dusver 306 duels voor de club uit de Franse hoofdstad, waarin hij goed was voor 255 doelpunten en 108 assists. Mbappé beschikt in het Parc des Princes over een aflopend contract, waardoor hij transfervrij kan vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

“Ik heb altijd gezegd dat ik jullie zou vertellen als ik een aankondiging heb”, geeft Mbappé aan in een video op zijn social media. “Ik wil aankondigen dat dit mijn laatste jaar bij Paris Saint-Germain is. Ik ga niet verlengen, dus komt het avontuur over een paar weken ten einde. Ik speel zondag mijn laatste wedstrijd in het Parc des Princes. Dat zorg voor veel emoties, want het was een eer om jaren deel uit te maken van de grootste club in Frankrijk.”

“De club gaf mij mijn eerste ervaring bij een club met veel druk. Ik heb de kans gekregen hier te groeien door samen te spelen met een aantal van de beste spelers in de geschiedenis, een aantal van de grootste kampioenen. Ik ben hier ook als man gegroeid met alle mooie en mindere momenten. Ik wil alle teamgenoten en coaches die ik hier heb gehad bedanken. Ook bedank ik iedereen die binnen de club werkt, zoals de fysiotherapeuten en de kantoormedewerkers. Deze geweldige mensen geven alles voor de club en verdienen de waardering. Het is moeilijk. Ik had nooit gedacht dat het zo lastig zou zijn aan te kondigen dat ik mijn land ga verlaten, maar ik denk dat ik na zeven jaar een nieuwe uitdaging nodig heb”, besluit hij. Voor welke club Mbappé volgend seizoen speelt, laat hij zich nog niet over uit.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSG komt na heenduel met Dortmund met verschrikkelijk nieuws: einde seizoen en géén EK

Paris Saint-Germain meldt na de eerste halve finale tegen Borussia Dortmund in de Champions League heel slecht nieuws.