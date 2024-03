Zomerse droom Mbappé mogelijk in duigen door hard besluit van Real Madrid

Als aankomende zomer de overstap maakt naar Real Madrid, mag hij niet meedoen aan de Olympische Spelen in eigen land. De Koninklijke zou in een brief aan de Franse voetbalbond hebben aangegeven dat spelers van Real niet aan het evenement mogen deelnemen, zo meldt L’Équipe.

Deze zomer zijn de Olympische Spelen in Parijs. Dat maakt het extra aantrekkelijk voor Franse voetballers om mee te doen aan dit evenement. Mbappé heeft in het verleden al vaker aangegeven graag tijdens de Olympische Spelen actief te zijn, zeker aangezien deze in zijn ‘eigen stad’ zal plaatsvinden. Toch is het nog maar de vraag of hij zal mogen meedoen.

Aangezien de Olympische Spelen niet door de FIFA erkend worden als internationaal voetbalevenement, mogen de clubs bepalen of zij hun spelers wel of niet afstaan. Paris Saint-Germain vindt het geen probleem als spelers die bij hen op de loonlijst staan, deelnemen aan de Spelen. Real Madrid heeft hier juist flink bezwaar tegen: spelers als Eduardo Camavinga, Ferland Mendy en Aurélien Tchouaméni zullen daarom hoogstwaarschijnlijk niet tijdens het evenement te zien zijn. Als Mbappé deze zomer de verwachte transfer naar Madrid maakt, zal hetzelfde gelden voor de Franse aanvaller.

Mocht Mbappé koste wat kost aan de Spelen wil deelnemen, zal hij het contract in Spanje dus pas na 11 augustus moeten tekenen, of na een vroegtijdige uitschakeling van Les Bleus. Een andere optie: bij Paris Saint-Germain blijven of tekenen bij een andere club, maar dit lijken ondertussen onwaarschijnlijke scenario’s.