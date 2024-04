'PSG geeft de hoop niet op en wil FC Barcelona ook buiten het veld een enorme dreun verkopen'

Paris Saint-Germain wil komende zomer voor een transfershock zorgen door naar Frankrijk te halen. De nog altijd pas zestienjarige vleugelaanvaller van FC Barcelona ontwikkelt zich dit seizoen stormachtig en heeft zich bij de huidige koploper van de Ligue 1 in de kijker gespeeld als mogelijke vervanger van . Het Spaanse Marca meldde onlangs al dat PSG een torenhoog bedrag voor hem over heeft en volgens Le Parisien blijft zijn komst een ‘droom’ voor de Fransen.

Het is niet meer de vraag óf, maar wanneer PSG en Real Madrid de overstap van Mbappé wereldkundig maken. De Fransman is in Parijs in het bezit van een aflopend contract en maakt naar alle waarschijnlijkheid transfervrij de overgang naar de Spaanse grootmacht. PSG moet dus op zoek naar een nieuwe aanvaller. De club betaalde afgelopen zomer nog vijftig miljoen euro voor de komst van Ousmane Dembélé en heeft een jaar later opnieuw de pijlen gericht op een speler van FC Barcelona. Marca meldde onlangs al dat PSG 200 miljoen euro zou willen betalen voor de 16-jarige aanvaller en volgens Le Parisien heeft de club zijn komst nog niet uit het hoofd gezet.

Yamal is bij FC Barcelona momenteel in het bezit van een contract tot medio 2026. Hij zette in oktober nog zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis. FC Barcelona liet daarin een transferclausule van één miljard euro opnemen. De club hoopt daarmee andere clubs af te schrikken. Maar PSG is niet zo snel onder de indruk. Dat bewezen de Fransen zeven jaar geleden al met de afkoopsom voor Neymar (222 miljoen euro) en nu zouden ze dus opnieuw diep in de buidel willen tasten. Het bedrag dat in Spanje wordt genoemd (200 miljoen) moet volgens Le Parisien serieus worden genomen. In Parijs gelooft men bovendien dat het een belangrijke troef in handen heeft: Jorge Mendes. De Portugees is de zaakwaarnemer van Yamal en vertegenwoordigt tevens meerdere spelers die onder contract staan bij PSG, waaronder toptalent Warren Zaïre-Emery en Bradley Barcola.

Dat laatste betekent overigens niet dat één plus één meteen twee is. Zo probeerde PSG afgelopen zomer nog Bernardo Silva, eveneens een cliënt van Mendes, naar Parijs te halen. Silva bleef echter bij Manchester City. Volgens Le Parisien doet de club wat Mendes betreft een nieuwe poging om zijn landgenoot binnen te halen. De komst van Yamal lijkt een stuk lastiger te realiseren. FC Barcelona zal zijn parel ten koste van alles binnenboord willen houden. Volgens Toni Juanmartí van Sport heeft de aanvaller bovendien zijn zinnen gezet op een langer verblijf bij Barça.

