Arne Slot onthult diepe wens van zoon Joep die zondag is uitgekomen

Arne Slot onthult dat de diepe wens van zijn eigen zoon zondag is uitgekomen bij de wedstrijd tussen Feyenoord en PEC Zwolle. Joep Slot zat tijdens de wedstrijd, voor het eerst in de drie jaar dat zijn vader trainer van de Rotterdamse club is, tussen de harde kern.

De wedstrijd tegen PEC, die Feyenoord een eclatante 5-0 zege opleverde, stond sowieso voor een belangrijk deel in het teken van het aanstaande afscheid van Slot. De trainer, die hard op weg is naar de Engelse topclub Liverpool, zit op 19 mei voor het laatst op de bank als Excelsior op bezoek komt. Vanwege de ongeregeldheden rond de halve finale van de KNVB Beker tegen FC Groningen blijven vier fanatieke vakken die dag echter op last van de KNVB leeg.

Vandaar dat Slot na afloop zelfs even naar de betreffende vakken toeliep om het publiek aldaar te bedanken. "Dat heb je me nog nooit zien doen. Ik denk ook niet dat ik het vandaag uit mezelf gedaan had, maar ik kon er deze keer niet aan ontkomen toen Justin (Bijlow, red.) en Lutsharel (Geertruida, red.) zeiden: 'Trainer, over twee weken zitten ze er niet, dus je ontkomt er nu niet aan om er wel even naartoe te lopen.' Niet dat ik het met tegenzin deed, want de waardering die ik van hen voel is andersom net zo groot."

Daarnaast was er voor de trainer dus ook een wel heel persoonlijk tintje. "Het leuke was nog, en dit verhaal gaat vast de krant halen...", begint Slot grijnzend. "Mijn zoon had nog één wens in de drie jaar dat hij hier was. En dat was dat hij tussen de harde kern zou kunnen staan. Ik zag net al videootjes voorbijkomen dat hij luidkeels aan het meezingen was, dus misschien was hij wel degene die het elke keer inzette. Maar: zijn droom is uitgekomen."

Arne Slot, Sipke Hulshoff en John de Wolf krijgen luid applaus van Het Legioen ❤️👏#feypec — ESPN NL (@ESPNnl) May 5, 2024

