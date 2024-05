Reijnders gaat in op opvallende afwezige in Oranje-selectie: 'Ik denk dat dit de reden is'

denkt te weten waarom niet door Ronald Koeman is opgenomen op de voorlopige lijst van het Nederlands elftal voor het Europees Kampioenschap van komende zomer in Duitsland. Zirkzee maakt dit seizoen weliswaar veel indruk bij Bologna, maar is door Koeman niet uitgenodigd voor in elk geval de eerste trainingsstage in de aanloop naar het eindtoernooi. Reijnders denkt dat het ontbreken van de aanvaller te maken heeft met zijn recent opgelopen blessure.

Zirkzee maakte al op jonge leeftijd de overstap van Feyenoord naar Bayern München. Ondanks een paar aardige optredens bleef een doorbraak in de hoofdmacht van de Duitse grootmacht uit. Bayern München verhuurde Zirkzee vervolgens aan Parma én Anderlecht, alvorens hij in de zomer van 2022 de deur van de Allianz ArenA definitief achter zich dichttrok voor een avontuur bij Bologna. Na een moeizaam eerste seizoen kwam hij in de huidige jaargang helemaal los. Na 37 wedstrijden in alle competities staat de teller op twaalf doelpunten en zeven assists. Zirkzee speelde zich daarmee in de kijker van de Engelse én Italiaanse top, maar wacht nog altijd op zijn debuut in het Nederlands elftal.

Dat had er in maart van moeten komen, maar door een dijbeenblessure moest hij zich afmelden bij Koeman. Een hard gelag voor zowel Koeman als Zirkzee, want het was voor de bondscoach de laatste kans om de spits vóór het EK van dichtbij in actie te zien. Eenmaal hersteld trok Zirkzee zijn goede vorm door, met onder meer een doelpunt en een assist in de uitwedstrijd tegen AS Roma. Hij verzekerde zich met Bologna van deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League, maar helaas voor hem viel hij afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd tegen Napoli geblesseerd uit. Reijnders denkt dat dit de reden is voor zijn absentie in de voorlopige EK-selectie.

“Hij is onlangs geblesseerd geraakt, ik denk dat dit de reden is”, reageerde de middenvelder, die uiteraard wél is opgeroepen door Koeman, donderdag tijdens een gala-avond in Milaan op de absentie van Zirkzee in de voorselectie van Oranje voor het EK. “Hij doet het heel goed. Hij is een goede voetballer en een aardig mens, ik hoop dat hij de volgende keer wordt opgeroepen”, aldus Reijnders, die AZ afgelopen zomer verruilde voor AC Milan en kan terugkijken op een uitstekend eerste seizoen in Italië. Niet voor niks mocht hij donderdagavond de award voor revelatie van het seizoen in ontvangst nemen. Reijnders debuteerde op 7 september 2023 in Oranje. Hij speelde tot op heden acht interlands en maakte op 22 maart tegen Schotland zijn eerste interlandtreffer.

Nations League: met Zirkzee én Summerville?

Voor Zirkzee dient zich de eerstvolgende kans om opgeroepen te worden door Koeman aan in september. Het Nederlands elftal trapt op de zevende van die maand een nieuwe editie van de Nations League af tegen Bosnië en Herzegovina. Drie dagen later staat de ontmoeting met Duitsland op het programma. Misschien mag naast Zirkzee ook Crysencio Summerville zich dan melden in Zeist. De oud-speler van ADO Den Haag gooit dit seizoen hoge ogen bij Leeds United, maar wacht evenals de spits van Bologna nog op een uitnodiging voor het ‘grote’ Oranje. Dat Steven Bergwijn wél, maar Summerville níét op de voorlopige EK-lijst staat, leidt tot veel onbegrip én frustratie.

