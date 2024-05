Koeman wekt verbazing én irritatie: 'Hij moet eerst een jaartje in de Eredivisie spelen om in beeld te komen'

De voorselectie van het Nederlands elftal voor het Europees Kampioenschap van komende zomer in Duitsland maakt nogal wat tongen los. Ronald Koeman heeft besloten om naast ook níét uit te nodigen voor in elk geval de eerste trainingsstage ter voorbereiding op het eindtoernooi. Dat leidt nogal tot frustratie. Summerville bewees donderdagavond andermaal in uitstekende doen te zijn.

Summerville maakte in het najaar van 2020 de overstap van Feyenoord naar Leeds United. Hoewel hij niet kon voorkomen dat die club vorig jaar degradeerde naar de Championship, toonde hij in de Premier League bij vlagen al zijn klasse. Op het tweede niveau van Engeland doet hij er nog wat schepjes bovenop. Summerville was in 43 competitiewedstrijden goed voor negentien doelpunten en negen assists. Die prestaties leverden hem de prijs voor Speler van het Jaar op. De buitenspeler trekt zijn goede vorm door in de play-offs in de strijd om promotie naar de Premier League. Zo had hij donderdagavond in de tweede halve finale tegen Norwich City met een doelpunt nog een belangrijk aandeel in de 4-0 overwinning.

De oud-speler van ADO Den Haag maakt inmiddels dus al twee seizoenen een goede indruk in Engeland, maar een uitnodiging voor het Nederlands elftal laat voorlopig op zich wachten. Opvallend, omdat Koeman zeker niet breed zit in de opties voor de flanken. De bondscoach heeft in zijn voorlopige selectie voor het EK één échte buitenspeler opgenomen en dat is Steven Bergwijn. Maar de aanvoerder van Ajax is van alle geselecteerde aanvallers waarschijnlijk ook degene die het meest teleurstellende seizoen achter de rug heeft. Dat Bergwijn zich wél en Summerville zich níét eind deze maand mag melden in Zeist, leidt naast verbazing ook tot frustraties.

“Summerville is weer aan het strooien met gecreëerde kansen vanavond en staat in de belangstelling van diverse PL-clubs, maar zal eerst een jaartje in de Eredivisie moeten spelen om in beeld te komen bij Oranje”, schrijft (data)journalist Bart Frouws van Voetbal International cynisch op X. Minne Groenstege van het Algemeen Dagblad had Summerville eveneens graag bij Oranje willen zien. “Ik had het graag gezien, op het EK met handschoenen aan bij 30 graden op die logge verdedigers van Polen en Oostenrijk af. Nu gaan we straks weer wekenlang zeuren over het statische spel en aanvallers zonder individuele actie”, zo klinkt het.

Ook in het buitenland wordt teleurgesteld gereageerd op de voorselectie van Koeman. Het moge duidelijk zijn dat de bondscoach naast Zirkzee in de persoon van Summerville nóg een potentiële smaakmaker buiten zijn selectie laat. Volgens analist en scout Ben Mattinson had de voorhoede van Oranje er als volgt uit moeten zien: Summerville, Zirkzee en Xavi Simons. “Dynamiek, overal doelgevaar, creativiteit, intelligentie”, somt hij de voordelen van zo’n aanval op. Michael Bell, redacteur van Football Oranje, denkt dat Bergwijn zijn uitverkiezing enkel te danken heeft aan zijn hattrick tegen Almere City. “Toen Bergwijn die hattrick scoorde tegen Almere City, werd zijn plek in de Nederlandse selectie bevestigd. Hij heeft het grootste deel van het seizoen voor Ajax verpest en verdient het niet om daar boven Summerville te staan, maar Koeman verkiest ervaring boven vorm.”

Summerville lijkt zodoende tot minstens de eerste interlandperiode ná het EK in Duitsland te moeten wachten op een uitverkiezing voor het ‘grote’ Oranje. Hij kwam in het verleden wel uit voor Jong Oranje. Summerville speelde acht interlands voor de beloften, goed voor twee doelpunten.

If we’re being honest this is what their front three SHOULD look like.



Summerville-Zirkzee-Simons



Dynamism, goal threats all around, creativity, intelligence, transitional threat. That with Maatsen & Frimpong providing the width is an insane attack.



