Kylian Mbappé laat van zich horen na enorme klap voor Fransen: ‘We zijn allemaal bij je’

heeft middels een bericht op Instagram veel sterke gewenst voor de komende maanden. Hernández raakte woensdagavond op ongelukkige wijze geblesseerd tijdens de heenwedstrijd tussen Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain in de halve finales van de Champions League en daags na dat duel blijkt dat hij de voorste kruisband van zijn linkerknie heeft afgescheurd. Mbappé belooft zijn landgenoot dat hij deze ‘moeilijke test’ niet alleen hoeft te doorstaan. Broer heeft eveneens van zich laten horen.

Hernández maakte afgelopen zomer de overstap van Bayern München naar PSG en zijn fysieke problemen leken prompt verdwenen. Maar woensdagavond sloeg het noodlot andermaal toe. Hernández scheurde zijn kruisband tijdens het Wereldkampioenschap in Qatar al af en dat horrorscenario heeft zich in Dortmund herhaald. De verdediger raakte in een poging Niclas Füllkrug af te stoppen zwaar geblesseerd aan zijn knie, waardoor hij niet alleen het slot van dit seizoen en het Europees Kampioenschap in Duitsland, maar ook een groot deel van het volgende seizoen aan zich voorbij moet laten gaan.

“Mijn krijger. Een nieuwe moeilijke tekst, maar je zal nooit alleen zijn. We zijn allemaal bij je”, zo schrijft ploeg- en landgenoot Mbappé op Instagram. Ook bij broertje Theo komt het nieuws hard aan. Toen Hernández in de eerste Franse groepswedstrijd van het WK in Qatar tegen Australië al na dertien minuten zijn kruisband afscheurde, was het de linksback van AC Milan en dus zijn twee jaar jongere broertje die als vervanger binnen de lijnen kwam. “Broer, het leven stelt je opnieuw op de proef… Je hebt mijn volledige sten. Ik ken je mentaal en ik weet dat je zoals gewoonlijk sterker terug zal komen”, klinken de ondersteunende woorden.

Het kanaal van de Franse nationale ploeg wenst Hernández beterschap en PSG verwacht dat de verdediger nóg sterker terug zal komen. “We zijn allemaal bij je.”

