FIFA introduceert gebaar om racisme tegen te gaan: ‘Zij zijn geen onderdeel van voetbal’

De FIFA heeft tijdens het congres in Bangkok een nieuw gebaar geïntroduceerd dat spelers op het veld moeten tonen als ze racistisch worden bejegend. Spelers kunnen de armen als een kruis omhoog houden om zo aan de scheidsrechter te laten weten dat er sprake is van racisme.

Tijdens het congres introduceerde de wereldvoetbalbond het gebaar door middel van een video waarin onder anderen Antonio Rüdiger, Raphaël Varane en Sébastien Haller te zien waren. Verder is te zien dat voorzitter Gianni Infantino het gebaar zelf ook maakt op het podium.

“Al te lang waren we niet in staat om racisme op een goede manier te bestrijden”, geeft de FIFA-baas aan op het congres. “Wanneer ik hoor dat racisme deel is van de maatschappij en voetbal een reflectie is van de maatschappij, dus we er niets aan kunnen doen, dan wordt ik nog bozer en raak ik nog gedrevener er iets aan te doen en het nu te stoppen.”

“Er is vandaag de dag geen reden om wie dan ook te discrimineren”, gaat Infantino verder. “En als het een probleem is van de maatschappij en de maatschappij kan het niet oplossen, laten we het dan oplossen in het voetbal. We moeten opstaan en racisme bestrijden. We kunnen niet langer accepteren wat er in stadions en op het veld gebeurt. Iedereen die nog steeds denkt dat ze zich racistisch kunnen gedragen wanneer ze naar voetbal toe gaan, moet weten dat wij ze niet willen hebben. Zij hoeven geen onderdeel te zijn van voetbal.”

All FIFA Member Associations are united in the global stand against racism outlined at the 74th FIFA Congress in Bangkok. pic.twitter.com/vNYcxe6DXW — FIFA (@FIFAcom) May 17, 2024

