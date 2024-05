Goed nieuws uit Arnhem: licentiecommissie akkoord met aandelenoverdracht naar stichting

De licentiecommissie van de KNVB heeft goedkeuring gegeven aan Vitesse voor het overdragen van de aandelen van Russische eigenaar Valeriy Oyf naar de stichting 'Vitesse voor Altijd'. Daarnaast is de deadline voor de Arnhemmers met een week opgeschoven.

Vrijdag kreeg Vitesse te horen dat de licentiecommissie akkoord is met de overdracht van de aandelen, zo melden de Arnhemmers op de clubwebsite. De afgelopen weken is iedereen rondom Vitesse druk bezig geweest om aan de eisen van de licentiecommissie te voldoen, wat met deze uitspraak weer een stuk dichterbij komt. Door het overdragen van de aandelen, wat spoedig gaat gebeuren, worden de banden met de Russische eigenaar Oyf doorgesneden, waardoor het voor de club nu mogelijk is om de bankrekening bij ING te behouden en door te blijven werken met de accountant BDO.

Interim-directeur Edwin Reijntjes is blij met deze beslissing, maar weet dat de Arnhemmers er nog niet zijn. "Wij zijn enorm blij met het signaal vanuit Zeist vandaag. We zijn op de goede weg – ook door de constructieve houding van de Common Group -, dat is loon naar het harde werken. Tegelijkertijd ‘moet er nog heel wat water door den Rijn stroomen’. We zijn er nog niet, dat besef is er. We gaan keihard door met hetgeen wij mee bezig zijn en bekijken het van week tot week met de Licentiecommissie. Voor alle Vitessenaren; er lijkt licht aan het einde van de tunnel te ontstaan en dat komt ook door jullie onvoorwaardelijke steun! Voor Geel-Zwart."

Eind april kreeg Vitesse van de licentiecommissie te horen dat ze tot 17 mei hadden om de zaken op orde te krijgen. Doordat de Arnhemmers met deze belangrijke aandelenoverdracht op de proppen kwamen, heeft de licentiecommissie besloten de deadline met een week te verzetten, zo schrijft De Telegraaf. Daardoor kan Vitesse samen met de nieuwe commissarissen die donderdag werden benoemd voor de stichting werken om de goedkeuring van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat te krijgen. Ook is er nu tijd om de zakenrelaties met ING en BDO volledig rond te krijgen. Daarmee zou Vitesse voldoen aan de drie belangrijkste voorwaarden voor licentiebehoud.

