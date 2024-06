'Paxten Aaronson blijft na degradatie met Vitesse tóch behouden voor de Eredivisie'

lijkt ook komend seizoen te bewonderen in de Eredivisie, zo meldt The Athletic. De Amerikaan maakte het afgelopen halfjaar een prima indruk in het shirt van degradant Vitesse, en zou dicht bij een tijdelijke overstap naar FC Utrecht zijn.

In de winterstop nam Vitesse de 20-jarige aanvallende middenvelder op huurbasis over van Eintracht Frankfurt. De jonge Amerikaan kreeg in de eerste seizoenshelft steeds minder speeltijd, maar was in Arnhem direct verzekerd van een basisplaats. Met vier goals in veertien wedstrijden wist hij zich namens de degradant meermaals te onderscheiden.

De prima prestaties van Aaronson zijn ook in Frankfurt niet onopgemerkt gebleven. De Duitse club zou het contract van de Amerikaan, dat doorliep tot medio 2027, dan ook met een extra seizoen willen verlengen. Om voldoende speeltijd op niveau te krijgen, wordt de middenvelder komend seizoen echter opnieuw uitgeleend, ditmaal dus aan FC Utrecht.

Slagvaardig

De ploeg van trainer Ron Jans, die afgelopen seizoen als zevende eindigde in de Eredivisie, toonde zich reeds behoorlijk slagvaardig op de transfermarkt. De Domstedelingen hebben zich reeds verzekerd van de komst van Matisse Didden (Roda JC), David Min (RKC Waalwijk), Alonzo Engwanda (Anderlecht Futures) en Siebe Horemans (Excelsior). Bovendien is Ryan Flamingo definitief overgenomen van het Italiaanse Sassuolo, maar de verwachting is dat de verdediger annex middenvelder deze zomer een fraaie vervolgstap gaat maken. Onder meer PSV is serieus in de markt voor de viervoudig international van Jong Oranje.

