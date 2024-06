Vitesse ziet potentiële redder afhaken: 'Geen interesse meer, ik heb er tabak van'

Het noodlijdende Vitesse kan een streep zetten door een reddingspoging van Michael van de Kuit, eigenaar van stadion GelreDome. De ondernemer onderzocht de afgelopen periode de mogelijkheden te bieden op de clubaandelen, maar ziet daar om een aantal redenen van af.

Van de Kuit licht zijn terugtreden dinsdagochtend toe tegenover De Gelderlander. In het artikel wordt uitgelegd dat de Arnhemmers een biedingsronde hebben uitgeschreven, waarin geïnteresseerden voor aanstaande woensdag een bod kunnen neerleggen om de club over te nemen. Aan de hand van het hoogste bod zal vervolgens een begroting opgesteld worden, die dan weer wordt voorgelegd aan de onafhankelijke licentiecommissie van de KNVB, die Vitesse tot 17 juni (volgende week maandag) de tijd heeft gegeven om de proflicentie voor volgend seizoen veilig te stellen.

Vanuit Van de Kuit hoeft Vitesse echter geen bod meer te verwachten: "Vitesse heeft de kans gehad, maar er niets mee gedaan", legt de ondernemer uit. "Ik heb er tabak van", vervolgt Van de Kuit. Dat heeft alles te maken met de manier waarop de clubleiding het proces momenteel vormgeeft, zegt de stadioneigenaar. "Partijen kunnen nu een bod uitbrengen op Vitesse, maar er is geen financieel onderzoek naar de club mogelijk. Of een achtergrondanalyse. Dat is geen zakendoen", zegt Van de Kuit.

'Al maanden onzichtbaar'

Daarbij hekelt hij het feit dat er 'veel te veel geld' wordt uitgegeven aan 'commissarissen, managers en een nieuwe trainer (John van den Brom, red.)', terwijl Vitesse juist vecht om volgend seizoen überhaupt een proflicentie te kunnen behouden. "Als zakenman zie ik dit helemaal misgaan. Er liggen enorme schulden én dan komen er nog tekorten voor de komende seizoenen bij. Van 6 miljoen per jaar. Financieel is de club dan dus kapot", concludeert Van de Kuit. De door algemeen directeur ad interim Edwin Reijntjes en adviseur Paul van der Kraan aangekondigde sanering van 'zeker tien miljoen euro' is wat de stadioneigenaar betreft niet voldoende: "Er moeten nog miljoenen af. En dat kan echt. Van der Kraan is al maanden onzichtbaar. Dat was toch de redder van de club, die even orde op zaken kwam stellen? Nou, de kosten en uitgaven moeten veel dichter tegen elkaar aan liggen."

