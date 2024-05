Vlak voor deadline goed nieuws voor Vitesse, ‘positieve kettingreactie’ ingezet

Het Gerechtshof in Amsterdam is akkoord gegaan met het benoemen van twee onafhankelijke commissarissen in de stichting ‘Vitesse voor Altijd’, schrijft De Telegraaf. Dit betekent dat de aandelen die nu in bezit zijn van Valeriy Oyf spoedig kunnen worden overgezet naar de stichting, wat een ‘positieve kettingreactie’ kan veroorzaken.

Het overdragen van de aandelen van Vitesse is momenteel gaande. Volgens de krant liggen de stukken daarvoor bij de notaris en is de hoop dat dit voor het weekend is geregeld. Wanneer dat rond is, is er geen kans meer dat de aandelen bevroren worden in verband met de sancties voor Rusland.

Artikel gaat verder onder video

Het overdragen van de aandelen betekent ook dat de Arnhemmers de bankrekening bij ING kunnen behouden en ook met accountant BDO kunnen blijven werken. Dat zou betekenen dat aan de belangrijkste voorwaarden vanuit de licentiecommissie wordt voldaan.

Hoewel de deadline die de licentiecommissie heeft gesteld op 17 mei staat, is de kans aanwezig dat deze het definitieve besluit uitstellen als ze zien dat deze nieuwe ontwikkelingen nog niet helemaal in effect zijn. Daardoor kan Vitesse nog altijd blijven hopen op een goede uitkomst.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vier Eredivisieclubs wachten zelfde soort ineenstorting als Vitesse: ‘Serieuze zorgenkindjes’

Net als Vitesse zijn er nog vier andere clubs in de Eredivisie die een ‘riskant beleid voeren’. Het zou gaan om FC Utrecht, NEC, FC Volendam en Fortuna Sittard.