Gouka ontkracht Feyenoord-geruchten: ‘Totaal niet aan de orde’

Een overstap van naar Feyenoord is op dit moment niet aan de orde, zo laat clubwatcher Mikos Gouka weten. Donderdag kwam naar buiten dat de Rotterdammers open zouden staan voor een terugkeer van de verdediger van Internazionale.

“De Vrij en Feyenoord is totaal niet aan de orde”, begint Gouka op X. “Een paar dagen in Nederland en de international wordt vanuit Italië meteen weer gelinkt aan de club waar hij doorbrak. Het speelt echter niet.” De 32-jarige verdediger speelt sinds 2018 voor Inter en heeft nog een contract tot medio 2025 in Milaan.

Donderdag bracht La Gazzetta dello Sport naar buiten dat de Italiaanse landskampioen bezig is met de komst van Real Madrid-verdediger Nacho, wat het einde van De Vrij in Italië zou betekenen. De krant schrijft verder dat Feyenoord de verdediger uit eigen jeugd in dat geval graag weer zou ontvangen, maar volgens Gouka speelt dat momenteel totaal niet in Rotterdam.

Het feit dat Feyenoord niet bezig is met De Vrij, betekent volgens Gouka overigens niet dat ze helemaal nergens mee bezig zijn. “Ze zitten niet stil”, reageert hij mysterieus op iemand die vraagt of er überhaupt iets aan de orde is.

De Vrij en Feyenoord is totaal niet aan de orde. Een paar dagen in Nederland en de international wordt vanuit Italië meteen weer gelinkt aan de club waar hij doorbrak. Het speelt echter niet. #Feyenoord — Mikos Gouka (@MikosGouka) May 17, 2024

