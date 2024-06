Strafrechtadvocaat komt met nieuwe aanpak hooligans: ‘Dan denken ze wel eerst tien keer na’

Strafrechtadvocaat Willem Jan Ausma is van mening dat voetbalhooligans aan de digitale schandpaal genageld moeten worden. Hij denkt dat dit de manier is om aan de relschoppers duidelijk te maken dat hun acties niet door de beugel kunnen.

Waar het idee van de schandpaal in de middeleeuwen vooral bestond voor leedvermaak, is dat volgens Ausma niet het doel van zijn digitale schandpaal. “Als ze geconfronteerd worden met hun daden, dan laten ze het echt wel uit hun hoofd om het nog eens te doen”, geeft hij aan in gesprek met RTL naar aanleiding van de rellen bij FC Utrecht - Go Ahead Eagles afgelopen weekend. “Ik denk het met name goed is om te voorkomen dat anderen het ook gaan doen. Als je nu zegt: 'Als het wéér gebeurt, dan kom je op de digitale schandpaal', dan denken ze wel eerst tien keer na.”

Artikel gaat verder onder video

Ausma geeft aan dat hij in het verleden in de rechtszaal hooligans heeft verdedigd, waarbij hij tot de conclusie kwam dat deze mensen vaak zelf schrokken van hun gedrag. Ook ziet hij dat een stadionverbod geen effect heeft. “Helaas werkt het niet, want dan zouden we dit niet gehad hebben. Sommige mensen blijven ook met een verbod in de buurt van het stadion. Als het dan fout loopt, gaan ze alsnog rellen.”

Volgens Ausma is de digitale schandpaal daarom op dit moment de beste oplossing. “Wie een beter idee heeft hoor ik graag, maar ik denk dat we vanaf nu gewoon moeten zeggen: 'Als jij je misdraagt, dan nagelen we je aan de digitale schandpaal”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jack van Gelder wijst naar tafelgast Oranjezomer: 'De grootste azijnzeiker van Nederland'

Jack van Gelder noemt een andere tafelgast van De Oranjezomer 'de grootste azijnzeiker van Nederland'.