Dit is de vrouw van Stefan de Vrij en zo heet hun kind

In de aanloop naar het EK besteedt FCUpdate aandacht aan de persoon achter de internationals van het Nederlands elftal. In dit artikel vind je alles over het privéleven van . Wie is zijn vrouw en hoe heet hun kind?

Doina Turcanu: de vrouw van Stefan de Vrij

Het leven in Italië heeft De Vrij veel moois gebracht. De verdediger verruilde Feyenoord in de zomer van 2014, na een sterk Wereldkampioenschap in Brazilië met het Nederlands elftal, voor Lazio en maakte ook in Rome een sterke indruk. Zijn goede prestaties in de hoofdstad verzilverde hij met een overgang naar Internazionale. Daarmee kroonde hij zich tweemaal tot kampioen van Italië. De Vrij verhuisde samen met zijn voormalig vriendin Marloes Buitelaar naar Italië, maar hun relatie liep stuk. De verdediger vormt inmiddels al een paar jaar een gelukkig stel met de Moldavische Doina Turcanu.

Artikel gaat verder onder video

Wat heet: de twee stapten zeer recent nog in het huwelijksbootje. Doina en De Vrij gaven elkaar op 21 mei jongstleden het jawoord. De twee zijn sinds 28 maart 2023 de trotse ouders van Nolan. De verhuizing naar Italië heeft dus niet alleen voor De Vrij uitstekend uitgepakt. RTL schreef vier jaar geleden nog dat ‘volgens Italiaanse bronnen de stap naar Milaan ook voor Torcanu geen slechte was’. “Haar carrière als model kreeg namelijk een flinke boost”, zo klinkt het. Of ze nog steeds modellenwerk doet, is onbekend. Ze lijkt inmiddels een nieuwe passie te hebben gevonden: interieur design. Torcanu heeft zelfs een eigen site waar haar projecten te vinden zijn.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Foppe de Haan geeft ideale Oranje-opstelling prijs voor EK

Foppe de Haan vertelt aan FCUpdate welke elf spelers hij zou opstellen bij Oranje.