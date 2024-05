Van der Vaart: 'Is er een betere passer in Europa dan hij?'

behoort dit seizoen tot de uitblinkers van PSV. De middenvelder speelde met name door zijn veertien assists een belangrijke rol in het veroveren van de landstitel. Bij Studio Voetbal werpt Rafael van der Vaart zelfs de vraag op of er in Europa een betere passer rondloopt dan Veerman.

Pierre van Hooijdonk wijst Veerman aan als de Speler van het Jaar in Eindhoven: “Ik vind Luuk de Jong fantastisch, maar Joey Veerman is wel degene die het elftal laat draaien. Hij ziet gewoon meer dan menig andere speler en hij kan de bal op een boodschap sturen”, zegt de voormalig aanvaller.

Artikel gaat verder onder video

“Is er een betere passer, in Europa zou ik bijna zeggen, dan hij?”, vraagt Van der Vaart zich vervolgens af. “Als hij de ruimte heeft, bedoel ik. Ik ging vanmiddag nadenken. Je vindt er niet veel.” Van Hooijdonk weet wel wat voorbeelden. “Ik heb vorige week Modric en Kroos aan het werk gezien bij Real Madrid… Maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Hij is in dat aspect van het voetbal echt buitencategorie.”

Ten opzichte van vorig seizoen heeft Veerman zijn stempel meer weten te drukken bij PSV. Hoe dat komt? “Het luistert soms best nauw. Vorig jaar had je Sangaré, nu heb je Schouten, dus heb je veel meer voetbal in je ploeg”, weet Van Hooijdonk. “Dat maakt het voor iedereen makkelijker.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wanneer is de huldiging van PSV en wat is het programma?

Alle details rondom de huldiging van PSV.