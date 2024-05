Jasper Cillessen verlaat huilend het veld na cruciale blunder tegen Go Ahead Eagles

Voor is het seizoen 2023/24 op de meest dramatische wijze geëindigd. De doelman van de Nijmegenaren verkeek zich in de eerste ronde van de play-offs voor Europees voetbal tegen Go Ahead Eagles op een vrije trap in de slotfase.

Philippe Rommens nam plaats achter de vrije trap en ging voor de voorzet. De bal belandde uiteindelijk op een relatief ongevaarlijke plek in de zestien, maar door een listige stuit verdween de bal uiteindelijk over Cillessen, die iets te ver voor zijn doel leek te staan. Het doelpunt viel in de 86e minuut en betekende de definitieve nekslag voor de Nijmegenaren.

NEC, dat de bekerfinale verloor tegen Feyenoord, loopt hierdoor wederom plaatsing voor Europees voetbal mis. Een zware domper voor de ploeg van Rogier Meijer. Cillessen voelde zich na afloop de gebeten hond en verliet in tranen het veld van De Goffert.

