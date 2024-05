Domino’s komt met bizarre actie: alleen fans van Manchester United krijgen gratis pizza

Domino’s in Engeland is zaterdag met een ludieke actie gekomen. Op de dag van de FA Cup-finale, die gespeeld wordt door Manchester City en Manchester United, haalde de pizzeria een opmerkelijke marketingstunt uit. 115 fans van The Red Devils konden een gratis pizza komen ophalen.

Deze mensen hoefden alleen maar in een Manchester United-shirt de pizza komen bestellen. De actie van Domino’s is een gedraag richting Manchester City. The Citizens dreigen gestraft te worden door hun 115 vermeende financiële overtredingen. Domino’s speelden hierop in met de ‘Financial Free Pizzas’. Beelden van de actie gaan momenteel hard rond op X.

Domino’s are offering 115 free pizza’s for Man United fans meanwhile Man City fans have to pay full price…



What a marketing strategy 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/G6jr3DfW1S — george (@StokeyyG2) May 25, 2024

a reminder if you're near Wembley for the football today and are wearing a United shirt, you could get a Financial Free Pizza 👀 pic.twitter.com/V08ag16h8W — Domino's Pizza UK (@Dominos_UK) May 25, 2024

UNITED FANS



we're giving away free pizza to the first 115 of you who visit our Wembley Store tomorrow



fans of other clubs playing nearby, feel free to lodge an appeal pic.twitter.com/BZINeQVyKt — Domino's Pizza UK (@Dominos_UK) May 24, 2024