Sterkhouder onthult: ‘In het slechtste geval blijf ik bij Feyenoord’

heeft zich de afgelopen jaren in de kijker gespeeld en het is nog maar de vraag of de Slowaak volgend seizoen nog in de clubkleuren van Feyenoord speelt. De verdediger vertelt tegenover het medium Sport Aktuality dat hij in ‘in het slechtste geval bij Feyenoord zal blijven’.

Hancko groeide in de afgelopen twee jaar uit tot één van de sterkhouders van de Rotterdammers. Logischerwijs heeft dat geresulteerd in interesse vanuit het buitenland. De Slowaak wil zich eerst focussen op het aanstaande EK. “Wat een eventuele transfer betreft, spelen daar zoveel dingen een rol, zo moet de club beslissen, maar nu heeft het geen zin om me daarop te concentreren. Ik zal me concentreren op EURO 2024 en dat is nu het belangrijkste voor mij”, zegt hij.

Artikel gaat verder onder video

“Ik zei ook bij de Voetballer van het Jaar-uitreiking dat ik in het slechtste geval bij Feyenoord zal blijven, waar ik het goed doe. Ik hou van de fans, we hebben elke wedstrijd uitverkocht en ik zal de Champions League wederom spelen dus het zou niet per se moeten dat ik vertrek”, gaat Hancko verder.

Hancko is zich ervan bewust dat de timing van vertrek goed zou zijn voor zijn loopbaan. “Natuurlijk, vanuit het oogpunt van de speler en verdere vooruitgang, als het een mogelijkheid was en het een logische stap zou zijn, zou ik verder willen gaan als voetballer, maar er spelen meerdere factoren mee en vooral de club moet me willen”, sluit hij af.

