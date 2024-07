Feyenoord wil Dávid Hancko en Santiago Giménez slechts onder één voorwaarde verkopen

Feyenoord heeft geen intentie om en te verkopen. De twee spelers vertegenwoordigen een hoge marktwaarde en worden geregeld met een transfer in verband gebracht, maar directeur Dennis te Kloese wil ze behouden. Alleen bij een niet te weigeren aanbod zal de club meewerken.

Hancko staat in de belangstelling van Atlético Madrid, maar er zou een groot gat zijn tussen vraag (35 miljoen euro) en aanbod (25 miljoen euro). Te Kloese is in ieder geval niet verrast door de interesse, vertelt hij aan ESPN. “Hij heeft een fantastisch EK gespeeld, en natuurlijk al twee heel goede seizoenen bij ons, waarin hij heel bepalend was. Het zou dus wel een beetje raar zijn als er geen belangstelling zou zijn.”

“Er zijn wel wat clubs die langs zijn geweest, maar dat is niet op het niveau waarvan wij denken dat hij nu weg zou kunnen”, vertelt de algemeen en technisch directeur. “Daar hebben we met hem en zijn management over gesproken. We hebben ook met de laatste verlenging, maar een halfjaar geleden, afgesproken: mocht er iets heel speciaals voorbijkomen, dan gaan we erover nadenken. Anders niet.”

Waar moet aan gedacht worden? “Dan gaat het om een transfer waarvan iedereen denkt: daar kun je met gezond verstand geen ‘nee’ tegen zeggen. Maar op dit moment is hij heel erg gefocust op Feyenoord en heeft hij het naar zijn zin hier. De afspraak ligt er, maar het is mijn intentie dat hij hier blijft”, maakt Te Kloese duidelijk.

Voor Giménez geldt eigenlijk hetzelfde. Pas bij een aanbod dat voor alle partijen niet te weigeren is, wil Feyenoord meewerken. “Hij heeft een moeilijke Copa América achter de rug. Het was heel onrustig bij het Mexicaans elftal, de bondscoach is nu ook weg. Ik denk niet dat dat hem geholpen heeft”, aldus Te Kloese, die zelf jarenlang in Mexico werkte.

“Zijn statistieken, en alles wat hij vorig seizoen heeft gepresteerd, zijn heel bijzonder voor iemand van zijn leeftijd. Hij heeft geloof ik 29 doelpunten gemaakt in ruim 40 wedstrijden voor ons (26 goals in 41 wedstrijden, red.). Het is een heel belangrijke speler. Ook voor hem geldt: er moet iets voorbijkomen waarvan we allemaal denken: daar kunnen we geen nee tegen zeggen”, concludeert hij.

