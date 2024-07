‘Atlético Madrid ziet Ajacied als alternatief mocht Hancko niet haalbaar blijken’

Atlético Madrid heeft Jorrel Hato in het vizier, zo weet het Spaanse Diario AS. De verdediger van Ajax geldt als één van de alternatieven voor de Madrilenen als de komst van Feyenoord-verdediger niet haalbaar blijkt.

Tijdens het Europees kampioenschap kwam naar buiten dat Atlético Madrid de zinnen heeft gezet op Hancko en dat de Slowaak zelf ook graag de overstap maakt naar de Spaanse hoofdstad. Toch lijkt de transfer een moeilijk verhaal te worden. De Madrilenen hebben namelijk nog niet meer dan 25 miljoen euro geboden, terwijl Feyenoord een bedrag van 35 tot 40 miljoen euro voor de verdediger verlangt.

Artikel gaat verder onder video

Omdat het erop lijkt dat de komst van Hancko niet haalbaar is voor Atlético, is de clubleiding begonnen met het identificeren van alternatieven voor de Slowaak. De eerste keuze achter de Feyenoorder is Aymeric Laporte, maar als de Madrilenen ook niet slagen in zijn komst, behoort Hato samen met Strahinja Pavlovic van Red Bull Salzburg tot de mogelijkheden. Of de komst van de jonge Ajacied haalbaar is, valt nog te bezien, aangezien hij een flinke marktwaarde zou vertegenwoordigen.

Vooralsnog zal de nummer vier van het afgelopen LaLiga-seizoen in ieder geval vol blijven inzetten op de komst van Hancko. Volgens de Spaanse krant zal deze week daarin cruciaal worden. Mochten ze Feyenoord nog steeds niet weten te overtuigen, zal er worden doorgeschakeld naar andere opties.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax incasseert flinke tegenvaller in aanloop naar Europa League-duels

Ajax kan in de wedstrijden in de voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina niet beschikken over twee aanvallers.