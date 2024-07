'Hancko na slecht nieuws toch aan lijstje Engelse grootmacht toegevoegd'

Feyenoorder David Hancko staat momenteel niet alleen in de belangstelling van Atlético Madrid, maar ook Manchester United overweegt hem aan te trekken. De linksbackpositie is een probleem voor Erik ten Hag, ook aangezien het herstel van Tyrell Malacia langzamer verloopt dan gepland.

Er staan twee 'echte' linksbacks op de loonlijst van United: Luke Shaw en Malacia. Laatstgenoemde kwam door een flinke knieblessure het hele vorige seizoen niet in actie, waarbij hij twee keer onder het mes ging. De Nederlander gaat door de aanhoudende klachten niet mee naar Amerika, waar United zich voor zal bereiden op het volgende seizoen. Dat betekent dat alleen Shaw overblijft, maar de Engelse international kent vaak ook meerdere blessures per seizoen. Vorig seizoen speelde hij minder dan 1000 minuten in de competitie voor The Red Devils.

Hoewel Lisandro Martinez en Diogo Dalot in het verleden wel eens gebruikt zijn als linksback, is dat niet hun beste positie. Ten Hag zou daardoor op zoek zijn naar een extra linkerverdediger. Volgens The Mirror staan Marcos Alonso (zonder club), Tyrick Mitchell (Crystal Palace) en Hancko van Feyenoord op het verlanglijstje van de club.

Eerder werd al duidelijk dat Atlético Madrid de Slowaak zou willen toevoegen aan de selectie, maar de transfersom lijkt nog een belangrijk euvel te zijn. Ook zou Feyenoord de verdediger graag behouden. Mocht het Atlético niet lukken om Hancko naar de club te halen, zou het nog willen proberen om Jorrel Hato van Ajax los te weken.

