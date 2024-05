PSV-speler reageert opmerkelijk op quote van Ten Hag via Instagram: ‘Dit is zó klein’

Erik ten Hag is van mening dat PSV dit seizoen de terechte kampioen van de Eredivisie is geworden. In een groot interview met Voetbal International sprak de oefenmeester van Manchester United zich uit over de landskampioen, en dat is niet onopgemerkt in Eindhoven. Dat blijkt uit een actie op Instagram van .

ESPN citeerde de uitspraak van Ten Hag: “PSV is dik en dik verdiend kampioen. Met zo’n grote afstand beter dan de rest”, sprak de oefenmeester. Teze kwam de uitspraak tegen en deelde hem op zijn eigen Instagram-account. Het bericht is dus te lezen in zijn Story.

Het beeld gaat momenteel rond op X, waar met name fans van Ajax en Feyenoord de actie lachwekkend vinden.

