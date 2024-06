Ochtendkranten lovend over Weghorst: ‘Wout weer van goud, redder van Oranje!’

Het Nederlands elftal wist zondagmiddag de eerste wedstrijd van het Europees Kampioenschap te winnen van Polen (1-2). Oranje had het lang moeilijk, maar dankzij een late treffer van invaller gingen de mannen van Ronald Koeman er toch met de drie punten vandoor. In de ochtendkranten is er veel lof voor de spits.

“Redder van Oranje”, kopt het Algemeen Dagblad over Weghorst. “Langzaam groeide de wanhoop, op een meeslepende middag in Hamburg, maar toen was daar alsnog Wout Weghorst, de supersub uit Borne die Oranje op het nippertje de goede kant op duwde. Een doelpunt dat het sentiment in één klap kantelde, op een middag waarop de frustraties stilaan vat kregen op Oranje.” Ook andere spelers kunnen op lof rekenen van de krant. “Pluspunten waren er ook binnen de basisploeg genoeg. Cody Gakpo speelde voortreffelijk, net als bijvoorbeeld Jerdy Schouten, Nathan Aké, Stefan de Vrij en keeper Bart Verbruggen.” Toch ziet het AD zeker nog ruimte voor verbetering.

Artikel gaat verder onder video

Ook De Telegraaf is blij met de inbreng van Weghorst. “Wout weer van goud!”, kopt de krant. “Ook op het EK is Wout Weghorst werelds. De invaller had 137 seconden nodig om Nederland in de 83e minuut de moeizame maar dikverdiende overwinning te bezorgen. Zelfs na de 0-1 van Adam Buksa zag het er niet naar uit dat Weghorst uiteindelijk zijn trainingsjack moest uittrekken. Nederland legde in het eerste uur uitstekend spel op de mat, kwam via de sterk spelende Cody Gakpo op 1-1 en kreeg daarvoor en daarna kans op kans. Op het moment dat de tijd in de 81e minuut begon te dringen, besloot Koeman alsnog een beroep op zijn supersub te doen. En misschien was die wel het ‘vonkje’ dat Oranje volgens Koeman nodig had.”

Trouw zag vooral een Oranje dat het zwaar had. “Bondscoach Ronald Koeman vond dat zijn selectie in het rijtje met de andere gegadigden voor de Europese titel hoorde”, begint het. “Maar bij de eerste krachtproef op dit toernooi vertroebelde het optimistische perspectief toch enigszins. De winst op het povere Polen kwam moeizaam tot stand. Eén conclusie was na afloop helder. Dit Nederland hoort voorlopig nog niet tot de favorieten voor het EK. Waar Duitsland en Spanje wervelend uit de startblokken kwamen, worstelde Oranje met de nummer 28 van de wereldranglijst die het moest doen zonder vedette Robert Lewandowski. Niettemin is de eerste, belangrijke stap naar het overleven van poule D gezet.” De krant ziet wel dat Weghorst heel belangrijk was voor Nederland. “Goudhaantje bij Nederland was Wout Weghorst. De spits bewees weer eens zijn waarde als supersub. Hij stond twee minuten in het veld toen hij de oranjegekleurde tribunes liet dansen van geluk.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Welke spelers van Oranje moet Koeman strafschoppen laten nemen?

Afgezien van Memphis Depay heeft Oranje een klein probleem. Al is er een Eredivisie-speler met 10 goals uit 10 penalty's.