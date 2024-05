Feyenoord ruim langs PEC Zwolle: Slot hartstochtelijk toegejuicht in De Kuip

Feyenoord heeft zondagavond in opperbeste stemming een ruime overwinning geboekt op PEC Zwolle: 5-0. Een gemiste strafschop van , die in de spits de voorkeur kreeg boven de herstelde , kon de ploeg van de vertrekkende trainer Arne Slot, die hartstochtelijk werd toegejuicht door Het Legioen, daarbij totaal niet deren. De

Voor zowel Feyenoord als PEC staat in de laatste wedstrijden van het seizoen, afgezien van de eer, weinig meer op het spel. De Blauwvingers kunnen alleen theoretisch de play-offs nog halen, terwijl de Rotterdammers reeds zeker zijn van plaats twee. In zijn honderdste wedstrijd met de ploeg hield de afzwaaiende Arne Slot de herstelde Santiago Gimenez verrassend op de bank, terwijl Johnny Jansen sterkhouders Thomas Lam en Younes Namli wegens schorsingen moest missen.

Zij zullen hebben gezien hoe keeper Jasper Schendelaar zich al in de eerste minuut onderscheidde met een geweldige redding. David Hancko dacht te scoren nadat hij een corner van Igor Paixao verlengde, maar een paar millimeter voor de doellijn volledig gepasseerd was sloeg de 22-jarige doelman de bal weg. Vervolgens had hij echter maar weinig meer te doen. Feyenoord had veel balbezit, maar met een laag baltempo kwamen ze niet door het dichtgetimmerde centrum van de Zwollenaren. Bovendien was er een gebrek aan nauwkeurigheid en felheid: lange ballen vlogen soms kansloos over de achterlijn en meermaals konden de bezoekers het leder eenvoudig onderscheppen.

Gevolgen had dit echter niet. PEC probeerde wel uit te breken, maar zonder spelplan kwamen ze niet in de buurt van het Rotterdamse strafschopgebied. Bij een foutieve terugspeelbal van Gernot Trauner was er eenmaal dreiging, maar met een handige beweging wist Justin Bijlow zich eenvoudig uit de situatie te redden. Op een aangename zondagavond kabbelde de wedstrijd zo rustig voort, totdat Ueda vrij plotseling de 1-0 binnenschoot. Een voorzet van de aanvallend ingestelde Hancko kwam via de voet van Paixao bij de Japanner terecht, waarna hij kalm de openingstreffer binnenschoot.

Hierdoor leek de thuisploeg beter te gaan voetballen en verbeterde het combinatiespel. Dit leidde tot het nodige gevaar. Schendelaar zag een voorzet van Hancko gevaarlijk voorlangs vliegen en had een antwoord op de poging van Calvin Stengs, maar was kansloos bij een poging van Quinten Timber. Na een zorgvuldige aanval haalde de middenvelder uit, waarna zijn poging door Ivanusec van richting werd veranderd en binnenviel. Kort na rust leek een handig wippertje van Paixao ook binnen te vallen, maar met een flinke krachtsinspanning haalde Bram van Polen de bal kort voor de doellijn weg.

Kort daarna gunde mede-verdediger Anselmo Garcia MacNulty de thuisploeg echter een buitenkans om alsnog de derde treffer binnen te schieten door Ueda in het strafschopgebied neer te trekken. De 25-jarige spits pakte het cadeautje echter niet uit en kreeg de bal niet voorbij de PEC-doelman. Voor de Zwollenaren bleef het ook daarna voornamelijk tegenhouden, wat de ploeg standvastig bleef doen. In aanvallend opzicht was het echter kommer en kwel, want passes richting het strafschopgebied kwamen nauwelijks aan. Eenmaal kregen de Blauwvingers een kans, maar Damian van der Haar schoot wild over.

Het was de 20-jarige back die Feyenoord in staat stelde de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Nadat hij op de voet van Stengs ging staan ging het spel in eerste instantie verder, maar na tussenkomst van de VAR werd er opnieuw een penalty gegeven. Gimenez stond koud in het veld, maar schoot met zijn eerste balcontact de 3-0 binnen. Na een geweldige individuele actie schoot de Mexicaan even later zijn tweede van de avond binnen: vanaf de rechterflank kwam de spits naar binnen, dribbelde twee man voorbij en schoot vervolgens hard raak. Geertruida was kort daarvoor ook al trefzeker geweest, toen hij de bal bij de tweede paal binnenfrommelde. PEC mocht de keeper bedanken dat de uitslag niet groter uitviel, want in de slotfase verrichtte Schendelaar nog de nodige goede reddingen.