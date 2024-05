Grote verrassing in Engeland: Bolton Wanderers eindigt derde maar Oxford promoveert naar de Championship

Oxford United heeft op Wembley van Bolton Wanderers gewonnen met 0-2. Het was de finale van de play-offs voor een plek in de Championship, en dat betekent dat de The U’s komend seizoen op het tweede niveau spelen, in plaats van het derde niveau, waar Bolton nog een jaartje moet blijven. Een grote verrassing want Bolton eindigde derde in de competitie, en Oxford vijfde.

De charme van de play-offs, zo kun je zeggen. Arne Slot heeft gemeld geen fan te zijn van de play-offs voor Europees voetbal, omdat de nummer vijf terecht vijfde zou zijn geworden. De Engelse nacompetitie lijkt erg veel op diegene die wij kennen voor Europees voetbal. Twee halve finales en dan de allesbeslissende finale.

Artikel gaat verder onder video

Bolton versloeg over twee wedstrijden Barnsley, en Oxford was de baas over Peterborough United. Ondanks dat Bolton dus derde eindigde in de League One, heeft het dus op Wembley afgelegd tegen de nummer vijf Oxford. Kampioen Portsmouth en nummer twee Derby County zijn al verzekerd van een seizoen Championship volgend jaar.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit is het virtuele schema voor de play-offs van de Keuken Kampioen Divisie

Dit is het virtuele speelschema van de play-offs, waarin de top van de Keuken Kampioen Divisie strijdt om promotie en de nummer zestien van de Eredivisie juist probeert degradatie te voorkomen.