Maatsen wacht zware test tegen PSG: ‘Als het moet, zal ik sterven door te sprinten’

staat woensdagavond in de halve finales van de Champions League tegenover het Paris Saint-Germain van . De Nederlander gaat er alles aan doen om de Franse superster af te stoppen.

“Mbappé is erg snel. Als ik tegen hem moet sprinten, geef ik alles wat ik heb”, geeft Maatsen aan in gesprek met The Telegraph. “Als ik moet sterven, zal ik sterven door te sprinten. We zullen ons best doen.” Maatsen kwam afgelopen winter over van Chelsea en maakt sindsdien indruk in Dortmund. In de vorige Champions League-wedstrijd, thuis tegen Atlético Madrid, maakte de verdediger zijn eerste doelpunt in het miljardenbal.

Artikel gaat verder onder video

Maatsen is erg onder de indruk van de sterspeler van de tegenstander. “Iedereen kent zijn kwaliteiten. Hij is een topspeler, van wereldklasse. We moeten hem natuurlijk afstoppen. Ik denk dat het een goede test voor me is om tegen een van de beste voetballers te spelen. Ik kijk ernaar uit”, besluit hij.

