Laatste thuiswedstrijd Mbappé: superster voorafgaand aan duel uitgefloten door eigen fans

werd zondagavond voorafgaand aan het thuisduel van Paris Saint-Germain met Toulouse uitgefloten door fans van de thuisclub. De steraanvaller kondigde afgelopen vrijdag zijn vertrek uit de Franse hoofdstad aan en speelt zondag zijn laatste wedstrijd in het Parc des Princes.

Afgelopen vrijdag deelde Mbappé een video via zijn social media waarin hij bekendmaakte na dit seizoen te vertrekken bij PSG. De wereldster beschikt over een aflopend contract en heeft besloten dit niet te verlengen, wat hem niet in dank werd afgenomen door de supporters van de Franse landskampioen.

Zo’n 45 minuten voor de aftrap van het duel in het Parc des Princes werd de opstelling van de thuisploeg opgelezen. Wanneer de naam van Mbappé wordt genoemd en op het scherm verschijnt, klinkt er een oorverdovend gejoel en gefluit vanuit de thuisvakken.

Overigens hebben de fans van PSG ook een mooi afscheid voor Mbappé voorbereid. Voor de aftrap hijst de harde kern van de Parijzenaren een enorm doek omhoog van het hoofd van de vertrekkende superster. Of Mbappé zijn laatste thuiswedstrijd ook met een overwinning kan bekronen, moet nog blijken. De aanvaller was zelf na acht minuten trefzeker, maar Toulouse kwam via Thijs Dallinga vijf minuten later weer langszij, wat ook de ruststand is.

