heeft gereageerd op de disciplinaire schorsing die RC Strasbourg hem heeft opgelegd. De Oranje-international schrijft op Instagram begrip te hebben voor de beslissing en laat weten zaterdag in het duel met Toulouse als supporter achter de ploeg te staan.

Strasbourg legde Emegha woensdagmiddag een disciplinaire schorsing voor een duel op. “Deze beslissing is genomen nadat de speler onlangs de waarden, verwachtingen en regels van de clubs niet respecteerde”, schreef de club in een verklaring. Enkele opvallende mediaoptredens van de spits zouden ervoor hebben gezorgd dat de club hem besloot te straffen.

“Ik accepteer en begrijp de beslissing van de club om mij dit weekend te schorsen”, schrijft Emegha in een reactie op Instagram. “Ik wil duidelijk maken dat het nooit mijn bedoeling is geweest om iemand pijn te doen. Ik ben 22 jaar oud, heb fouten gemaakt en weet dat ik nog veel te leren heb.” De aanvaller geeft aan dat zijn woorden soms verkeerd worden opgevat. “Vooral als je me niet kent. Maar één ding is zeker: mijn respect voor Strasbourg, de Elzas, La Meinau, onze supporters, mijn teamgenoten en de hele club is groot.”

Emegha geeft aan uitgebreid te hebben gesproken met Strasbourg-voorszitter Marc Keller. “We hebben eerlijk gesproken. Ik dank hem voor zijn advies. Hij weet hoeveel ik van deze club houd en hoe hard ik elke dag werk. Ik ben er trots op om voor Strasbourg te spelen en de aanvoerdersband te dragen.” Komend weekend behoord Emegha dus niet tot de wedstrijdselectie van Strasbourg, dat op bezoek gaat bij Toulouse. “Zaterdag zal ik als supporter achter het team staan, voor tweehonderd procent.”