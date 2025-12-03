RC Strasbourg heeft een schorsing van één wedstrijd opgelegd. Reden hiervoor zijn de diverse opvallende mediaoptredens die de aanvoerder van de Franse club heeft gedaan. Door de schorsing mist Emegha de wedstrijd van Strasbourg tegen Toulouse.

"Deze beslissing is genomen nadat de speler onlangs de waarden, verwachtingen en regels van de clubs niet respecteerde', schrijft de club in een verklaring. "Racing bevestigt haar toewijding aan de essentiële principes van voorbeeldig gedrag en respect voor de teamomgeving. Emmanuel blijft een belangrijk lid van ons team, die zich altijd volledig heeft ingezet voor de club op het veld. Hij zal na deze wedstrijd weer terugkeren in de selectie."

L'Équipe stelt dat de Oranje-international de voorbije weken meerdere malen het nieuws haalde met verschillende optredens in de media. "Toen hem werd verteld dat de overwinning tegen Lille zijn eerste was tegen een topclub uit de Ligue 1, grapte de speler die twee keer scoorde dat dit kwam doordat hij de wedstrijden tegen Monaco, Paris Saint-Germain, Lyon en Rennes had gemist."

Enkele dagen later liet Emegha zich na een training van het Nederlands elftal op opmerkelijke wijze ontvallen dat hij dacht dat Straatsburg in Duitsland lag toen hij in de zomer van 2023 Sturm Graz verruilde voor Strasbourg. "Deze uitspraken werden intern zeer slecht ontvangen en hij werd daarvan direct op de hoogte gesteld", klinkt het.

Volgens het Franse medium heeft Emegha in de afgelopen een 'rustig gesprek' gehad met trainer Liam Rosenior, technisch directeur David Weir en voorzitter Marc Keller. Hoewel de directie in eerste instantie de tijd wilde nemen, heeft men toch besloten om de spits te straffen voor zijn uitspraken.