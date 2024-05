AZ-huurling Odgaard maakt transfer definitief en vertrekt uit Alkmaar

vertrekt definitief bij AZ. De Deen speelt sinds afgelopen winter op huurbasis voor Bologna, dat een koopoptie in het contract bedwong. Deze optie is nu gelicht door de Italianen, zo maakt AZ bekend via de officiële kanalen.

AZ nam Odgaard in de zomer van 2022 over van Sassuolo, dat hem het seizoen ervoor aan RKC Waalwijk had verhuurd. In Alkmaar kende de aanvaller een goed eerste seizoen. In 45 duels in alle competities was hij goed voor twaalf doelpunten en fungeerde hij zes keer als aangever.

In zijn tweede seizoen bij AZ ging het beduidend minder. In de eerste seizoenshelft stond de Deen maar vier Eredivisieduels in de basis en kwam hij dertien keer als invaller binnen de lijnen. Daarin wist hij maar één keer het net te vinden en gaf hij twee assists. Daarop besloot AZ hem te verhuren aan Bologna, dat het afgelopen halfjaar overtuigd is geraakt van zijn kwaliteiten.

Met Bologna mag Odgaard zich opmaken voor het hoofdtoernooi van de Champions League. I Rossoblù wonnen afgelopen weekend met 0-2 op bezoek bij Napoli en verzekerden zich daarmee twee wedstrijden voor het einde van een plekje in het miljardenbal. Voor de Italianen is dat de eerste keer in zestig jaar dat ze meedoen aan het meest prestigieuze Europese clubtoernooi.

