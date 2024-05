Riechedly Bazoer roemt ploeggenoot: 'De Gennaro Gattuso van AZ'

steekt na de overwinning van AZ op FC Twente (2-1) de loftrompet over . De verdediger dompelt Belic om tot de ‘Gennaro Gattuso van AZ’.

Belic, die in januari volgens journalist Fabrizio Romano voor minder dan vier miljoen euro overkwam van FK Partizan, is met zijn duelkracht van grote waarde, zo ziet Bazoer. “De trainer vertelde in de rust dat Twente meer duels had gewonnen dan wij in de eerste helft. Dat kan niet als je thuis speelt. In de tweede helft winnen we veel vaker de tweede bal. Belic – ik noem hem Gattuso – zat overal tussen. Ik vind hem de Gattuso van AZ. Hij is een pitbull, een bijter, iemand die vol de duels in gaat. Hij heeft ons vandaag vooral in de tweede helft enorm geholpen”, zegt Bazoer tegen ESPN.

Artikel gaat verder onder video

Analist Karim El Ahmadi ziet ook potentie in Belic, al ziet hij ook verbeterpunten bij de 23-jarige Serviër. “Ik moet wel zeggen dat Belic een speler is met potentie. Hij heeft echt goede kwaliteiten, maar moet in zijn positie gewoon proberen simpel te spelen”, legt El Ahmadi uit. “Net zoals Gattuso deed, moet hij inderdaad ballen afpakken. Dan kan het gewoon een heel goede speler worden. Alleen doet hij ook weleens verkeerde dingen. Hij is nog jong en is pas net bij AZ. Volgend seizoen zal hij misschien wel nog beter zijn.”

Trainer Maarten Martens prijst zich ook gelukkig met de aanwezigheid van Belic. “Ik zeg weleens vaker dat we niet genoeg bijten in de duels. Je wilt altijd een aantal spelers hebben die dat wel doen. Hij doet dat heel goed. Hij gaat soms net de grens over, al weet hij zich tot dusver goed genoeg te beheersen om dat niet twee keer in een wedstrijd te doen. Die passie en strijd is wel wat je wilt zien. Dat wil je combineren met zo goed mogelijk voetbal.”

