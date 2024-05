Strootman vergelijkt oud-Eredivisiespeler met Salah: 'Kan dezelfde sprong maken'

is van mening dat zijn Genoa-ploeggenoot dezelfde stap kan zetten als Liverpool-ster , met wie hij in het verleden samenspeelde in het shirt van AS Roma. De IJslandse oud-speler van AZ is bezig aan een geweldig debuutseizoen in de Serie A en mag zich verheugen in de belangstelling van een aantal grote clubs.

Genoa, toen nog spelend in de Serie B, nam Gudmundsson in de zomer van 2022 voor 1,5 miljoen euro over van AZ. Met elf goals en vijf assists droeg de 26-jarige buitenspeler vervolgens bij aan het behalen van de tweede plaats, waarmee de club promotie naar het hoogste niveau afdwong. In de Serie A kan de IJslander nóg betere cijfers overleggen: in 33 wedstrijden was het inmidels veertien keer raak én leverde Gudmundsson drie assists.

Artikel gaat verder onder video

Strootman en Salah speelden twee seizoenen samen in Rome. De Egyptenaar had toen al een mislukt avontuur bij Chelsea achter de rug, waardoor velen concludeerden dat de absolute top niet voor hem was weggelegd. De Nederlander was daar echter wél van overtuigd. "Ik zei dat Salah niet altijd scoorde bij Roma, hoewel hij vier of vijf keer per wedstrijd voor het doel opdook", zegt Strootman in een interview met Radio TV Serie A, waaruit Football Italia citeert. "Anderen zeiden: als hij elke keer scoorde als hij erlangs was, dan had hij bij Real Madrid of Liverpool gespeeld, in plaats van Roma. En dat is precies waar hij terechtkwam."

Wat Strootman betreft beschikt Gudmundsson over vergelijkbare kwaliteiten als de Egyptenaar: "Als Gud dezelfde sprong kan maken, denk ik dat hij het goed zou doen bij een supertopclub. Dat moet hij doen om een wereldklasse speler te worden, want zijn kwaliteiten staan al niet ter discussie. Hij is een echte professional en ik weet zeker dat hij het de komende jaren zelfs nog beter gaat doen." Volgens bovengenoemd medium staat Gudmundsson inmiddels op de radar van clubs als Tottenham Hotspur én de Italiaanse grootmachten Inter, AC Milan en Juventus. Genoa kan een enorme winst tegemoet zien als het deze zomer van een transfer komt: de waarde van de IJslander wordt rond de 45 miljoen euro geschat.

