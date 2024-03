Opvallende statistiek voor Oranje-speler: ‘Hij deed tegen Duitsland zijn (schandalige) bijnaam eer aan’

zette dinsdagavond tegen Duitsland de meeste intercepties van alle Oranje-spelers achter zijn naam. De middenvelder, die in de 75e minuut werd gewisseld voor Marten de Roon, doet daarmee zijn ‘schandalige’ bijnaam eer aan.

Schouten vormde samen met PSV-collega Joey Veerman het controlerend blok tegen Die Mannschaft. Waar Veerman voor de 0-1 zorgde, hield Schouten zich aardig staande. Zo bleek uit de statistieken, constateerde het Algemeen Dagblad. “Nog iets over Jerdy Schouten. Die deed tegen Duitsland zijn bijnaam ‘de wasmachine’ eer aan”, schreef het AD. “Hij speelde 75 minuten en had in die tijd bij Oranje de meeste intercepties op zijn naam”, gaat de krant verder.

Opvallende bijnaam Schouten

Schouten staat dus bekend als ‘de wasmachine’. De middenvelder, die voorheen speler was van Bologna, kreeg die naam in zijn periode in de Serie A wegens de fouten die hij herstelde, de ballen die hij veroverde en de aanvallend die hij opzette. De vergelijking werd direct getrokken met voormalig PSV’er Kevin Strootman, die jarenlang in Italië speelde bij onder meer AS Roma, Cagliari en Genoa.

In februari tweette PSV deze vergelijking en dat schoot bij enkele fans in het verkeerde keelgat. “Ik kan echt geen schandaligere bijnaam verzinnen voor iemand met de Jedi's kwaliteiten dan ‘De Wasmachine’”, stelde een fanaccount van de Eindhovense club.

