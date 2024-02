Tweet PSV over Schouten valt verkeerd: 'Ik kan geen schandaligere bijnaam verzinnen!'

Een bericht op het officiële X-account van PSV over middenvelder valt niet bij iedereen in goede aarde. De club vergelijkt de zomeraanwinst met oud-speler en stelt vast dat beiden in Italië dezelfde bijnaam hebben: 'De Wasmachine".

Schouten kwam afgelopen zomer over van Bologna en ontpopte zich vrijwel direct tot een belangrijke pion in het elftal van de - eveneens nieuwe - trainer Peter Bosz. De 27-jarige oud-speler van ADO Den Haag, Telstar en Excelsior blijkt niet alleen op het middenveld uit de voeten te kunnen, maar als de nood aan de man is ook een optie voor het centrum van de defensie te zijn. Afgelopen weekend droeg Schouten met zijn tweede doelpunt van het seizoen bij aan de ruime uitoverwinning die de koploper van de Eredivisie boekte op degradatiekandidaat FC Volendam (1-5).

PSV plaatst dinsdag op X een afbeelding waarop zowel Strootman als Schouten te zien is. "De overeenkomst tussen Jerdy en Kevin?", schrijft de club erbij. "Beiden verdienden de bijnaam "lavatrice" (De Wasmachine) in Italië, omdat ze zoveel vuil werk opknappen op het middenveld." Een supporter reageert vrijwel direct: "Alleen is Jerdy drie klassen beter", schrijft deze persoon. "Jerdy is een wachmachine en droger in één", schrijft een ander. "En vouwt daarna ook nog eens de was voor je", besluit deze fan.

Het fanaccount @OpaToivonen deelt de post van de Eindhovenaren en schrijft: "Ik kan echt geen schandaligere bijnaam verzinnen voor iemand met de Jedi's kwaliteiten dan "De Wasmachine." Daar voegt deze persoon aan toe: "Ik zou hier in ieder interview bezwaar tegen maken als ik zo goed kon voetballen als hij." Hij krijgt daarin bijval van clubwatcher Rik Elfrink, die PSV volgt namens het Eindhovens Dagblad. "Zelfde positie, maar toch wel een heel andere invulling. Niet om Strootman te downgraden, want die maakte ook prima meters bij PSV, maar de impact van Schouten lijkt me ook groter", schrijft Elfrink.